Герои и время Виля Липатова

10 апреля 2018 года – в этот день 91 год назад родился советский писатель Виль Владимирович Липатов, автор книг, любимых многими советскими читателями: «И это всё о нём», «Деревенский детектив», «Ещё до войны», «Игорь Саввович».

Биография Виля Липатова

Виль Липатов родился в 1927 году в Чите. Отец мальчика был журналистом, сотрудником газеты «Забайкальский рабочий», а мать – учительницей русского языка и литературы.

Откуда такое необычное имя – Виль? Точного ответа на этот вопрос нет, но есть достаточно правдоподобная версия.

Вероятнее всего, мальчик был назван в честь Владимира Ильича Ленина, точнее, такое имя – производное от инициалов вождя мирового пролетариата. Липатов родился через три года после смерти Ленина, и такие имена тогда были очень популярны.

Когда Вилю было два года, родители разошлись, и мама с сыном уехали на Дальний Восток.

В 1939 году Виль с матерью переехали в село Новокороткино Колпашевского района Новосибирской (ныне Томской) области, а в 1941 году – в село Тогур.

Юноша не сразу определился со своим призванием. В 1942 году он поступил в Новосибирский институт инженеров транспорта. Трудно сказать, почему. Может, считал, что писательство – это не профессия и нужно получить «правильную» специальность. Но Виль не получил специальность инженера, а перевёлся на отделение истории Томского педагогического института. Окончил учёбу в 1952 году, экстерном. Липатов историком не стал, но стал журналистом. Нет ничего странного в том, что человек, который прославился как писатель, начинал свой творческий путь с работы в средствах массовой информации.

Ещё на младших курсах будущий писатель начал работать в томской областной газете «Красное знамя».

Творчество

Когда Липатов принялся за литературу, у него ещё сохранился журналистский стиль письма.

Первые рассказы «Самолётный кочегар» и «Двое в тельняшке» Липатов опубликовал в 1956 году в журнале «Юность», в 1958 году выпустил первую книгу. Это была повесть «Шестеро», где в традициях советской «производственной» прозы идёт речь о том, как во время бурана водители сумели провести через тайгу необходимые леспромхозу машины.

Тема трудового подвига, рост и взросление человека в труде, взаимоотношения личности и трудового коллектива определяют и содержание последующих повестей Липатова: «Капитан «Смелого», «Своя ноша не тянет», «Глухая Мята», «Стрежень», «Зуб мудрости», «Чёрный Яр», «Смерть Егора Сузуна», а также примыкающей к ним пьесы «Земля не на китах».

С 1958 года писатель жил в Чите, работал литературным секретарём газеты «На боевом посту»; в 1964–1966 – специальный корреспондент газеты «Советская Россия». В 1965 переехал в Брянск, в 1967 – в Москву.

Пик известности Липатова пришёлся на семидесятые годы прошлого века. Его книги издавались, а по некоторым произведениям были сняты фильмы.

Героями его книг были партийные секретари, комсомольцы, директора заводов и милиционеры.

Наибольшую известность принесли Липатову повесть «Сказание о директоре Прончатове», роман «И это всё о нём» (и сценарий одноимённого телефильма). А также повесть «Деревенский детектив» и созданные на её основе киносценарии трилогии о деревенском участковом, милиционере Анискине – «Деревенский детектив», «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», и малоизвестный короткометражный телеспектакль «Развод по-нарымски».

Произведения Липатова, как правило, близки к жанру производственного романа, однако в контексте советской производственной прозы его сочинения выглядели достаточно проблемными и психологически достоверными.

Коммунист, бывший фронтовик Фёдор Анискин требовательный и человечный, не просто уполномоченный милиции, а уполномоченный советской власти. Он умеет мыслить в государственных масштабах. Евгений Столетов – герой романа «И это всё о нём», человек, стремящийся жить по правде, глубоко верящий в добро, справедливость, честность.

Одним из лучших образцов деревенской прозы, свободной от идеологической нагрузки, является повесть «Ещё до войны», изданная в1971 году, в которой с необычайной достоверностью воссозданы быт и нравы сибирской деревни в годы перед Великой Отечественной войной.

Утверждению вечных ценностей человеческого бытия – честного труда, искренней любви, крепкой и дружной семьи – посвящены и другие повести Липатова: «Житие Ванюшки Мурзина, или Любовь в Старо-Короткине», а также «Серая мышь», где с болью и грустью следит писатель за судьбой слабохарактерного, разрушившего себя водкой Семёна Баландина, модификации шукшинского «чудика», деревенского правдоискателя, не находящего применения своим мечтаниям, изобретениям и благородным проектам и потому спивающегося. О губительности пьянства, к сожалению, писатель знал не понаслышке: ведь он сам страдал от алкогольной зависимости и даже пытался лечиться, но без особого успеха.

Главную опасность своего времени Липатов видел в возникновении типа бездуховного «потребителя», жизнь которого посвящена лишь достижению материальных благ.

Это остро и трагично иллюстрировало произведение писателя Липатова «И это всё о нем», изданное в 1974 году, где в иносказательной форме показана фактическая смерть бескорыстного и идейного комсомольского движения в СССР, задушенного дельцами «теневой экономики» и бюрократами. Главный конфликт романа, посвящённого комсомольцам семидесятых годов, – в столкновении комсорга Столетова с начальником лесосеки, прагматиком Гасиловым.

Последней книгой писателя стал роман «Лев на лужайке» – о газетчике, сделавшем благодаря своему конформизму головокружительную карьеру.

Интересный факт о творчестве Виля Липатова: отрицательными персонажами в его произведениях были реальные люди.

В произведениях «московского» периода Липатов, по выражению томского журналиста и писателя Виктора Лойши, «небрежно мстил всем, кто когда-то как-то его обидел». Лойша отмечал, что Липатов не только делал отрицательные персонажи узнаваемыми, но и называл их подлинными именами.

Награды и звания

В последние годы жизни Виль Липатов занимал пост секретаря правления СП СССР.

За свой труд Липатов был награждён первой премией на Всесоюзном литературном конкурсе имени Николая Островского – за роман «И это всё о нём» и премией Ленинского комсомола – за сценарий одноимённого фильма.

Кроме того, писатель получил орден Трудового Красного Знамени «за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 50-летием со дня рождения» и медаль.

Семья

Первая жена: Александра Владимировна Липатова. 25 июля 1952 года родилась дочь Татьяна Вильевна Липатова.

Вторая жена: Ирина Ильинична Мазурук, дочь генерал-майора авиации Ильи Мазурука, приёмная дочь главного редактора журнала «Знамя» писателя Вадима Кожевникова.

Дочь Виля Владимировича – Татьяна – стала художницей-графиком и талантливым создателем уникальных кукол. Свои творения она практически никогда не продавала, а дарила друзьям. Многие её куклы хранятся в Московском музее игрушки, организованном вдовой Булата Окуджавы.

Виль Владимирович Липатов умер в возрасте 52 лет, 1 мая 1979 года. Некогда очень популярные произведения писателя, сейчас незаслуженно забытые, не переиздаются и практически незнакомы современному читателю.

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