Геннадий Шпаликов: «Я мог сделать больше, чем успел...»

Геннадий Шпаликов – талантливый советский поэт, режиссер, сценарист. Жизненный путь его был недолог и оборвался 1 ноября 1974 года, однако даже за короткое время Геннадий Федорович сумел создать поистине бессмертные произведения. Песни на стихи поэта Шпаликова известны всей стране. А его яркий, радостный и светлый фильм «Я шагаю по Москве» не зря называют гимном молодости.

Детство и юность

Геннадий Шпаликов родился 6 сентября 1937 года в маленьком карельском городке Сегежа. Его отец, Федор Григорьевич, был инженером, работал на строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Мама, Людмила Никифоровна, вела домашнее хозяйство, воспитывала сына. В начале войны отец ушел на фронт, в1944 году в боях за Польшу он получил тяжелое ранение и умер.

Во время войны в стране было создано несколько суворовских училищ, куда на обучение принимали мальчиков, чьи отцы погибли на фронте. Подросший Гена стал суворовцем. Именно здесь проявились творческие способности юноши, он начал писать первые стихи, рассказы, редактировать молодежную газету, а также регулярно вести дневник. Привычку доверять бумаге все события жизни, мысли и желания Шпаликов сохранит на всю жизнь.

После суворовского Геннадию была прямая дорога к военной карьере. Он поступил в Московское высшее военное командное училище. Однако окончить обучение не удалось: получив серьезную травму ноги, будущий поэт был комиссован. Друг Геннадия, Борис Захаров, так описывает этот случай. Чтобы не ходить на экзамен по физике, Шпаликов попросил товарища как следует пнуть его по ноге. Борис исполнил просьбу, но удар пришелся не в то место, в результате был травмирован мениск. Невинная шалость обернулась серьезным нарушением здоровья и отчислением из училища по причине профнепригодности.

Стихи и сценарии

Геннадий подал документы на сценарный факультет ВГИКа, и был принят. Он учился вместе с Андреем Кончаловским, Андреем Тарковским, дружил с ними.

Первое стихотворение молодого поэта было опубликовано в 1955 году и сделало его знаменитым на весь Советский Союз. Но Геннадию не грозила звездная болезнь, он остался таким же простым и обаятельным человеком. Поэзия Шпаликова только на первый взгляд может показаться простой и немудреной. В каждом стихотворении поэт самыми обыденными словами передает философские мысли, рисует картину, которую читатель воспринимает всей своей душой, настолько она близка и понятна ему.

В эпоху производственных романов и стихов на злобу дня Геннадий Федорович не боялся писать о любви, считая ее самым прекрасным чувством.

В 1959 году Геннадий Шпаликов женился на Наталье Рязанцевой, учившейся на том же сценарном факультете ВГИКа. Молодые люди были страстно влюблены, по словам современников, они были красивой, талантливой и многообещающей парой.

Свой первый сценарий даровитый молодой человек написал во время учебы в театральном вузе. Это была интересная работа, которая сделала Геннадия сотрудником Марлена Хуциева. Известный режиссер совершенно осознанно выбрал в качестве соавтора Шпаликова. Ему требовалось, чтобы в фильме присутствовало мироощущение молодого оптимиста, «шестидесятника». Фильм «Застава Ильича» стал результатом их совместного творчества.

Эта работа вызвала много нареканий Никиты Хрущева. Генсеку не понравилось, что молодые рабочие, по его мнению, не имеют целей в жизни. У молодого Шпаликова, которому пришлось дорабатывать сценарий, было другое мнение. Он твердо настаивал на своей версии, не побоялся выступить с критикой цензурных рамок. Все это затягивало работу над картиной. Хуциеву пришлось вновь снимать многие сцены, в результате зрители увидели фильм только в 1965 году и под другим названием – «Мне двадцать лет».

В 1962 году Шпаликова пригласил Георгий Данелия для работы над фильмом «Я шагаю по Москве». По воспоминаниям Данелии, худсовет изначально не хотел утверждать сценарий по тем же причинам, что и «Заставу Ильича» – в нём тоже три парня и девушка «шлялись и ничего не делали». Однако Данелия отстоял свой фильм. Правда, худсовет отказывался принимать финальный вариант сценария под предлогом «непонятно о чём фильм». Поэтому Шпаликову и Данелии пришлось срочно придумывать сцену «со смыслом» (ею стал эпизод с полотёром в исполнении Владимира Басова, в котором они тонко высмеяли членов худсовета), а также новый жанр «лирической комедии».

Мудрый Данелия не зря так боролся за этот фильм. Картина пришлась по душе зрителям с самого первого кадра. Ее немедленно разобрали на цитаты. Финальную песню со словами «А я иду, шагаю по Москве» вскоре стало слышно из каждого радиоприемника. Ее слова Геннадий написал прямо на съемочной площадке.

Между тем семейная жизнь Шпаликова разладилась. Наталия Рязанцева устала бороться с пристрастием мужа к выпивке и ушла. Второй женой Шпаликова стала молодая, но уже популярная актриса Инна Гулая. Она была невероятно привлекательной девушкой, выделялась в любой толпе своей чистой, ангельской красотой. Новая семья и рождение дочери Даши на некоторое время помогли Шпаликову воздерживаться от пагубной привычки.

В 1966 году на экраны страны вышел фильм «Долгая счастливая жизнь» – как оказалось впоследствии, единственная режиссёрская работа Шпаликова. Главные роли в фильме исполнили Кирилл Лавров и Инна Гулая, для которой эта роль и писалась.

Эта романтическая история, в которой много чувств и мало действия, не стала популярной в Советском Союзе. Но в Бергамо, на Международном фестивале авторского кино, картина была награждена главным призом. Ее высоко оценил Микеланджело Антониони.

В этом же году вышел фильм «Я родом из детства» Виктора Турова, сценарий к которому написал Геннадий Шпаликов. Эту ленту кинокритики из Белоруссии назвали одной из лучших в истории местного кинематографа.

Однако после этой картины для Шпаликова наступил период невостребованности. Он создал несколько сценариев, но их не снимали. На экраны попали только два мультфильма для взрослых «Стеклянная гармоника», «Жил-был Козявин».

В 1971 году вышло два фильма по сценариям Шпаликова. Картина «Ты и я» была отмечена наградой на Венецианском кинофестивале, но стала худшей по посещаемости в СССР. Также неудачным оказался фильм «Пой песню, поэт…».

На фоне таких жизненных проблем у Геннадия началась депрессия, которую он вновь снимал алкоголем. Причём, по свидетельству друзей, писатель мог запросто работать пьяным и потому уже даже не пытался остановиться.

Отсутствие работы, безденежье, пьянки, ссоры, скандалы – семейная жизнь оказалась такой тяжелой, что Инна подала на развод, и Геннадий ушел из семьи. Однако желанного облегчения не наступило, кроме работы теперь не было еще и крыши над головой.

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Прощание

Геннадий Шпаликов работал над романом, завершить который не успел, хотя по сохранившимся фрагментам можно ощутить масштабность авторского замысла. В дневнике он писал: «...Успел я мало. Думал иной раз хорошо, но думать – не исполнить. Я мог сделать больше, чем успел... У меня не было настоящего честолюбия... У меня не было многого, что составляет гения или просто личность, которая как-то устраивает (в конце концов) современников или потомков... Но то, что у меня, в конце концов, сложилось, глубоко меня не устраивает и очень давно уже».

Выпив вина, Геннадий отправился на кладбище, где в это время открывали памятную доску Михаилу Ромму. Поэт хотел сказать теплое слово о режиссере, но ему не позволили. Оскорбленный Шпаликов вернулся в Переделкино, свернул шарф в виде петли и свел счеты с жизнью. Поэт, режиссер, сценарист ушел из жизни в 37 лет.

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