Борис Пастернак. В поисках сути…

В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака.

Он родился 29 января (10 февраля) 1890 года в Москве в творческой семье. Отец будущего писателя, Леонид Осипович Пастернак, был художником, академиком Петербургской академии художеств, мама, Розалия Исидоровна, работала пианисткой. Родители Пастернака переехали в Москву из Одессы в 1889 году, за год до его рождения.

Семья Пастернака поддерживала дружбу с известными художниками, музыкантами, писателями. У них в гостях бывали Л. Н. Толстой, А. Н. Скрябин и С. В. Рахманинов.

В 1908 году Пастернак окончил гимназию с золотой медалью и всеми высшими баллами, кроме закона Божьего, от которого был освобожден из-за еврейского происхождения.

По примеру родителей, добившихся высоких профессиональных успехов неустанным трудом, Пастернак стремился во всем «дойти до самой сути, в работе, в поисках пути».

В 1908 году Борис поступил на юридический факультет Московского университета, а в 1909 году по совету А. Н. Скрябина перевелся на философское отделение историко-филологического факультета.

В 1912 году Б. Л. Пастернак окончил Московский университет.

Творческий путь

После поездки в Марбург Пастернак отказался от философских занятий. В это же время он начинает входить в круги московских литераторов. С 1914 года Пастернак примыкал к содружеству футуристов «Центрифуга». В этом же году близко знакомится с другим футуристом – Владимиром Маяковским, чья личность и творчество оказали на него определенное влияние. Позже, в 1920-е годы, Пастернак поддерживал связи с группой Маяковского «ЛЕФ», но в целом после революции занимал независимую позицию, не входя ни в какие объединения.

Первые стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году в коллективном сборнике группы «Лирика», первая книга «Близнец в тучах» вышла в конце того же года, и она воспринималась самим Пастернаком как незрелая. Но именно после нее Пастернак стал осознавать себя профессиональным литератором.

В 1922 году выходит программная книга поэта «Сестра моя – жизнь», большинство стихотворений которой были написаны еще летом 1917 года. На конец 1920-х – начало 1930-х годов приходится короткий период официального советского признания творчества Пастернака. Он принимает активное участие в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году выступает с речью на его первом съезде, на котором Н. И. Бухарин призывал официально назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза.

В 1935 году писатель заступился за мужа и сына Анны Ахматовой, освобожденных из тюрем после писем Сталину.

Однако уже к середине 1936 года отношение властей к нему меняется – его упрекают не только в «отрешенности от жизни», но и в «мировоззрении, не соответствующем эпохе», и безоговорочно требуют тематической и идейной перестройки. Это приводит к первой длительной полосе отчуждения Пастернака от официальной литературы.

В 1936 году Борис Леонидович поселяется на даче в Переделкино, где с перерывами проживет до конца жизни.

К концу 1930-х годов он обращается к прозе и переводам, которые в 40-х годах становятся основным источником его заработка, но в конце жизни с горечью констатировал, что «… полжизни отдал на переводы – свое самое плодотворное время».

Пастернак и Грузия

Впервые интерес Пастернака к Грузии проявился в 1917 году, когда было написано стихотворение «Памяти Демона», в котором зазвучала навеянная творчеством Лермонтова кавказская тема.

В июле 1931 года по приглашению грузинского поэта П. Яшвили Борис Леонидович приехал в Тифлис. Впечатления от трехмесячного пребывания в Грузии, тесное соприкосновение с ее самобытными культурой и историей оставили заметный след в духовном мире Пастернака, а начавшаяся в начале 1930-х годов дружба с видными представителями грузинского искусства, общение и переписка с которыми длились почти тридцать лет, привела к тому, что для писателя Грузия стала второй родиной.

«Доктор Живаго»

Роман «Доктор Живаго» создавался в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год. Являясь, по оценке самого писателя, вершиной его творчества как прозаика, роман являет собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Роман пронизан высокой поэтикой, сопровожден стихами главного героя – Юрия Андреевича Живаго. Во время написания романа Пастернак не раз менял его название. Роман мог называться «Мальчики и девочки», «Свеча горела», «Опыт русского Фауста», «Смерти нет».

Роман, затрагивающий сокровенные вопросы человеческого существования – тайны жизни и смерти, вопросы истории, христианства, – был резко негативно встречен властями и официальной советской литературной средой, отвергнут к печати из-за неоднозначной позиции автора по отношению к Октябрьской революции и последующим изменениям в жизни страны.

Книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году, потом в Голландии и Великобритании.

Издание романа в этих странах (а затем и в США в карманном формате) и бесплатную раздачу книги советским туристам на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе и на фестивале молодежи и студентов в Вене в 1959 году организовало Центральное разведывательное управление США. ЦРУ также участвовало в распространении «имевшей большую пропагандистскую ценность» книги в странах социалистического блока.

Нобелевская премия

Ежегодно в период с 1946 по 1950 год, а также в 1957 году Пастернак выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатура была предложена лауреатом премии Альбером Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым писателем из России, после И. A. Бунина, удостоившимся этой награды.

Уже в день присуждения премии (23 октября 1958 года) по инициативе М. А. Суслова президиум ЦК КПСС принял постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», которое признало решение Нобелевского комитета очередной попыткой втягивания в холодную войну. Присуждение премии привело к травле Пастернака в советской печати, исключению его из Союза писателей СССР, оскорблениям в его адрес со страниц советских газет, на собраниях «трудящихся».

27 октября 1958 года Пастернак был единогласно исключен из Союза писателей СССР.

Травля поэта получила в народных воспоминаниях название: «Не читал, но осуждаю!».

Обличительные митинги проходили на рабочих местах, в институтах, заводах, чиновных организациях, творческих союзах…

В результате массовой кампании давления Борис Пастернак отказался от Нобелевской премии.

По мнению Евгения Евтушенко, Пастернак в этих событиях оказался заложником внутриполитической борьбы между различными группами властной элиты СССР, а также идеологического противостояния с Западом. Несмотря на исключение из Союза писателей СССР, Пастернак продолжал оставаться членом Литфонда СССР, получать гонорары, публиковаться.

Борис Леонидович Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года, на 71-м году жизни и был похоронен на Переделкинском кладбище. Проводить его в последний путь, несмотря на опалу поэта, пришло много известных людей: среди них Наум Коржавин, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Кайсын Кулиев...

Реабилитация

Негативное отношение советских властей к Пастернаку постепенно менялось после его смерти. В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено. В 1988 году роман «Доктор Живаго» впервые был напечатан в советском журнале «Новый мир». 9 декабря 1989 года медаль нобелевского лауреата была вручена в Стокгольме сыну поэта – Евгению Пастернаку.

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