Борис Мессерер — художник с большой

Театральный художник Борис Мессерер не исчез в тени знаменитых родителей. Природа на нём, как это принято говорить, не отдохнула. Выдающаяся, даже гениальная семья очень часто заслоняет будущее своих детей, но не в этот раз. Биография сына получилась не менее творческой и уникальной. Династия, потомком которой явился Борис Мессерер, весьма известна с давних. Борис Мессерер знаменитый график, скульптор, станковист, лучший сценограф как советского, так и после советского времени.

Биография Бориса Мессерера

Борис Асафович родился 15 марта 1933 года в Москве. Аристократическая фамилия их семьи звучала по всей стране. Мессерер — имя памятное, легендарное и известное по сей день. Его отец был балетмейстером, знаменитым советским танцовщиком и педагогом, а мать — актрисой немого кино и художницей, она также проработала много лет главным художником Московского цирка. В такой творческой атмосфере и вырос будущий легендарный театральный художник, знаменитый российский сценограф — Борис Мессерер. Биография его продолжает писаться и сегодня.

Начало творческого пути

По словам самого Бориса Асафовича, от отца он унаследовал работоспособность, а от матери – художественное виденье мира. Асаф Михайлович (отец Бориса) был очень волевым и энергичным человеком, который даже на восьмидесятилетие танцевал один из своих знаменитых концертных номеров «Футболист». А мать великого театрального художника была изумительно красивой женщиной с так называемой аристократической красотой.

С самого детства Борис отличался независимым характером, свободолюбием и своим собственным мнением. Был всегда вне влияния учителей. Когда по окончании школы нужно было принять одно из самых важных жизненных решений: в какой вуз поступать, Борис Мессесер побоялся идти в художественный. Он опасался, что не сможет сдать экзамены и выдержать предстоящую нагрузку, поэтому решил поступить в Архитектурный институт. И ни разу об этом не пожалел. Архитектурный вуз дал будущему легендарному сценографу очень много, и он до сих пор очень высоко его ценит.

Живопись

Многие называли Бориса Мессерера нонконформистом, но сам называл себя всегда художником «чистой воды». Ещё в 60-е годы Борис Асафович Мессерер считался «королём московской богемы». Великий легендарный художник наделён особым, редким даром: превращать обычные вещи в осмысленные художественные образы. К примеру, отдельная серия картин посвящена, казалось бы, обычным бытовым вещам. Таким как утюги, граммофоны, керосиновые лампы. Но каждый из этих предметов на его холсте приобретают одушевлённость и новый, какой-то особый смысл. Борис Мессерер всегда в первую очередь хотел связывать себя с искусством, быть знаменитым живописцем, но в одно время ему пришлось поменять профессию. И переход из искусства изображать действительность красками в театр художник связывает, прежде всего, со своими великими учителями и кумирами: с Фонвизиным и Тышлером, поскольку в то время картины могли продаваться исключительно через художественный совет. Стоило появиться хоть малейшему намёку на необычное, нестандартное мышление, и картина мгновенно отвергалась.

Тогда спасением для многих художников становился театр. Вот по такому же пути тогда пошёл и знаменитый впоследствии русский сценограф — Борис Мессерер.

Театр

Сегодня знаменитое имя Бориса Асафовича Мессерера связано с более чем ста пятьюдесятью драматическими, оперными и балетными спектаклями в различных как русских, так и в зарубежных театрах. Первые свои выступления легендарный сценограф ставил в московском «Современнике». Спектакли сразу же вывели его в первые ряды театрального искусства. В итоге именно эта практика подарила Мессереру колоссальный опыт и громкое имя. С его рукой по сей день связывают такие удивительные спектакли, как «Кармен-сюита» Альберто Алонсо, который принёс идею модернизма в Большой театр, «Пиковая дама», «Назначение» и «Третье желание» в «Современнике». Спектакль «Дальше тишина» в Моссовете, «Самоубийца» и «Андрюша» в Театре Сатиры и многие, многие другие.

Личная жизнь

Первый брак, который заключил Борис Мессерер, был с Ниной Чистовой. Балерина государственного академического Большого театра России подарила Борису сына Александра. Но брак художника и артистки не был счастливым, и вскоре они развелись. С самого детства Александра Нина пыталась всеми силами затащить его в балет, но Борис сразу сказал, что ребёнок будет художником. Так оно и вышло. Легендарный живописец привил своему сыну чувство цвета, научил выбирать правильные композиции и тона. Благодаря этому Александр Мессерер стал знаменитым художником, который проводит ежегодные выставки своих картин.

Свою вторую жену, Беллу Ахмадулину, Борис встретил в 1974 году. История их счастья, которая длилась до самой смерти любимой, до сих пор будто живёт и дышит в её стихах и его картинах.

История любви Бориса и Беллы

Белла была знаменитой поэтессой и писательницей. Встретились они совершенно стихийно и случайно в Доме кино на Поварской улице. Сейчас там находится Театр киноактёра.

Борис Мессерер просто был ею очарован. Белла покорила его сердце с первого взгляда, когда пришла в Дом кино в снегу и со снежинками на волосах. До встречи с Беллой Борис не читал её стихов и даже не подозревал о том, что она знаменитая поэтесса. После того как они познакомились, он всё так же не хотел читать её стихотворения, потому что вокруг писательницы всегда было большое количество людей. И никогда невозможно было понять: эти люди восхищались то ли стихами, то ли самой Беллой. Борис не хотел становиться одним из таких поклонников. Однажды, вернувшись домой после рабочего дня, художник застал Беллу за написанием стихотворения. Тогда, впервые прочитав её творение, Борис схватил первые, попавшиеся под руку, гвозди и прибил листок с её произведением к потолку. Так он висит уже более сорока лет.

P. S. Б. А. Мессерер – народный художник России (1993), действительный член Российской академии художеств (1998), лауреат Государственной премии РФ (1996). За создание декораций и костюмов к балетам Д. Шостаковича «Клоп», Л. Делиба «Сильвия», драме М. Цветаевой «Три возраста Казановы», комедии П. Кальдерона «С любовью не шутят» в 1987 году награждён серебряной медалью Российской академии художеств, а в 2001 году ему присуждена золотая медаль Академии художеств. Он президент Ассоциации художников театра, кино и телевидения Москвы, член Союза художников, член Союза кинематографистов, член Союза дизайнеров и член Союза театральных деятелей. Живёт и работает в Москве.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ