Борис Чичибабин: «Я с родины не уезжал — за что ж ее лишен?»

Вся земная биография выдающегося поэта Бориса Алексеевича Чичибабина была связана с Харьковщиной — с перерывами на тюрьму и войну.

Поэт Борис Алексеевич Чичибабин

Часто цитируют его строки о малой родине: «С Украиной в крови я живу на земле Украины...», «У меня такой уклон: я на юге — россиянин, а под северным сияньем сразу делаюсь хохлом...».

Но впору вспомнить слова жесткие, пророческие:

Не будет нам крова в Харькове,

Где с боем часы стенные.

А будет нам кровохарканье,

Вражда и неврастения.

Одна из центральных улиц Харькова уже два десятка лет носит имя Чичибабина. В 1995 г. был создан Международный фонд его памяти, с 2001 г. учреждена городская литературная премия его имени. Ежегодно проводились литературные чичибабинские чтения и международный фестиваль современной поэзии памяти Чичибабина.

Нынче на Украине некие умы пытаются присвоить Чичибабина, вставляя его имя в свои списки и обоймы. Они любят присваивать чужое значительное; что говорить, если и Чайковского, и Репина они уже записали в свои шароварные анналы как «Чайку» и «Репу»!

С 2014 года харьковский чичибабинский фестиваль не проводится. В Крыму же — в каждом сентябре, наряду со шмелевскими, бунинскими и другими чтениями, уже несколько лет проходят чтения чичибабинские.

В два зимних чичибабинских дня — кончины (1994) и рождения (1923) — 15 декабря и 9 января — у мемориального горельефа на улице Чичибабина возлагают венки друзья поэта, поклонники его творчества. Затем цветы приносят и на его могилу. И — звучат его стихи, а также строки, ему посвященные, каковых уже силами разных поэтов скопился целый венок.

Близость к Рождественскому дню даты собственного появления на свет подвигла Чичибабина на такие строки (1980):

Я на землю упал с неведомой звезды,

с приснившейся звезды на каменную землю,

где, сколько б я ни жил, отроду не приемлю

ни тяжести мирской, ни дружбы, ни вражды.

Как с буднями, звезда, нездешним сердцем сжиться,

коль тополи в снегу мне в тыщу раз важней

всех выездов и смут, певичек и вождей,

а Моцарт и Паскаль отзывней сослуживца?

Что делать мне, звезда, проснувшись поутру?

Я с ближними в их рай не мечу наудачу,

с их сласти не смеюсь, с их горечи не плачу

и с ними не игрок в их грустную игру.

....

И как мне быть, звезда, на каменной земле,

где телу земляка люба своя рубаха,

так просто обойтись без воздуха и Баха

и свету не найтись в бесколокольной мгле?

Как жить мне на земле, ни с чем земным не споря?

Да будут сны мои младенчески чисты

и не предам вовек рождественской звезды,

откуда я упал на землю зла и горя.

Стихотворение является эпиграфическим к судьбе поэта, написано им в 57-летнем возрасте и отчетливо самоопределяет феномен, носящий имя Борис Чичибабин.

Некоторые, в частности, поэт Александр Межиров, называли его гениальным графоманом. Не буду спорить с репликой Александра Петровича, чьи стихи весьма чту. С одной стороны, лично я не вижу в этом спорном суждении ничего уничижительного. С другой — в конце концов, история сама определит место каждому. В знаменитом стихотворении «Сними с меня усталость, матерь Смерть» (1967) Чичибабин воскликнул: «Одним стихам — вовек не потускнеть. Да сколько их останется, однако!». Действительно, никто не знает судеб, в том числе участи поэтических строк. Однако во все современные антологии русской поэзии включены стихи Бориса Чичибабина.

Можно твердо сказать, что именно присутствие в Харькове в течение нескольких десятилетий поэта Чичибабина создало условия для появления целой плеяды заметных современных стихотворцев, почти все они и отмечены теперь чичибабинской премией.

Впрочем, влияние на русскую литературу Чичибабин оказал и далеко за пределами Харькова. Не только, разумеется, потому, что широкую (уже не андеграундную) известность он приобрел в последние годы «перестройки» и стал лауреатом Государственной премии СССР (1990). Кстати, беспрецедентный факт: лауреатства поэт удостоен за изданную за свой счет книгу стихотворений «Колокол».

В качестве литературного псевдонима поэт взял фамилию матери Натальи Николаевны Чичибабиной, что было довольно рискованно, т. к. известный ученый — химик Алексей Евгеньевич Чичибабин (1892—1945), родной дядя матери, не вернулся в Союз из Парижской командировки в 1936 году, и был исключен из академиков (восстановлен посмертно в 1990-м).

Борис Чичибабин родился в Кременчуге, а школу окончил на родине художника Ильи Репина — в известном давними воинскими традициями городке Чугуеве Харьковской области, поскольку воспитывался в семье военнослужащего. В 1940 г. поступил на исторический факультет ХГУ, с начала войны служил на Закавказском фронте. В 1945 г. поступил на филологический факультет того же университета, но уже в июне 1946-го был арестован и осужден на пять лет лагерей «за антисоветскую агитацию». Два года провел в тюрьмах — Лубянка, Бутырка, Лефортово. Остальное отбывал в Вятлаге Кировской области.

Затем вернулся в Харьков, где и книги у него потом выходили, но прежде он вынужден был поступить на единственно доступные для бывшего политзэка бухгалтерские курсы и работать бухгалтером то в домоуправлении, то в грузовом автотаксомоторном парке.

Его маленькая чердачная комната в самом центре Харькова постепенно стала неофициальным литературным центром. К нему сюда приходили знакомиться бывшие харьковчане, навещавшие город: Борис Слуцкий, способствовавший первой публикации в журнале «Знамя» в 1958 г., Григорий Поженян, позже приезжал Евгений Евтушенко. Когда в 1963 г. начали выходить первые книжки, Чичибабин оставил бухгалтерскую работу и около двух лет руководил литературной студией, которая по идеологическим соображениям затем была закрыта (поводом послужил вечер, посвященный Б. Пастернаку). Он снова устроился на конторскую работу в трамвайно-троллейбусное управление, где проработал почти четверть века. В 1966 г. его приняли в Союз писателей СССР, а в 1973 г. исключили за «написання антирадянських вiршiв». Восстановили Чичибабина в СП в 1989 г. (как водится, при участии тех же лиц, что и исключали).

Когда неразумная масса визжала и улюлюкала на обломках почившей Советской империи, не понимая, что любые скачкообразные изменения ведут только к еще большему бесправию и притеснению человека, Чичибабин написал в «Плаче по утраченной родине» (1992): «Я с родины не уезжал — за что ж ее лишен?».

Вот две последние строфы этого стихотворения:

При нас космический костер

беспомощно потух.

Мы просвистали свой простор,

проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,

И меркнет Божий свет...

Мы в той отчизне родились,

Которой больше нет.

Огромная сила этого текста вызвала слезы у знаменитого европейского филолога, весьма, кстати, ироничного человека Жоржа Нива, услышавшего, как Борис Алексеевич читал его в доме-музее Волошина в Коктебеле. А, казалось бы, — что французу российская Гекуба?..

Думается, новейшее время — непрерывно текущих общественных катаклизмов и потрясений, эпоха все большего обнищания большинства и безоглядно-ненасытного жирования горстки, дорвавшейся до кормушки и кормила, «золотой век» эгоизма, алчности и спеси, убеждают нас в том, что не прейдет на Руси боль о простом, «маленьком человеке», поскольку именно она-то и есть сострадательна, а нам завещано быть на стороне гонимых и несчастных.

Гражданственность у нас следует читать как любовь к «бедным людям», «униженным и оскорбленным», коим у нас, как водится, несть числа. «Звездам числа нет, бездне дна...» – изрек Ломоносов о космосе; но и на земном уровне творится то же самое, ведь нет предела и нашей нравственной бездне. «Я не люблю людей...», — сказал Бродский, и его очень даже можно понять. А вот Чичибабин — людей любил.

Процитируем стихотворение, опубликованное в большом трехтомнике Бориса Чичибабина, который вышел по кончине поэта (вообще, Чичибабин обильно опубликован преимущественно в посмертные годы благодаря усилиям вдовы Л.С. Карась-Чичибабиной). Это сочинение написано в октябре 1993 г. Без натяжки можно сказать, что Чичибабина угасила именно эта эпоха — послесоветского безвременья, удушающих, мутных и мерзких 1990-х годов.

Насмотревшись ужасающих телевизионных кадров, наобщавшись с друзями, в прошлом — советскими сидельцами-диссидентами, бросившимися строить моноэтническую (сегодня читай — нацистскую) Украину, Чичибабин кричал в телефонную трубку: «От этого я и подыхаю!».

Умер он в середине декабря 1994-го, морозной зимой, словно закольцевав свой зимний, холодный приход в сей мир.

Вновь барыш и вражда верховодят тревогами дня.

На безликости зорь каменеют черты воровские...

Отзовись, мой читатель в Украине или в России!

Отзовись мне, Россия, коль есть еще ты у меня!

.....

Пушкин шепчет стихи, скоро я свой костер разожгу,

и дыхание трав, птичьи тайны, вода из колодца

подтвердят, что не все покупается и продается

и не тщетно щедры Бог и Вечность на каждом шагу.

Две последние строки первой строфы актуализуют проблему русского поэта, живущего сегодня на Украине. Он и есть колокол «в бесколокольной мгле».

Борис Чичибабин был одним из посланцев, рассказавшим нам о красоте нашей земли, которая без его возвышенного слова о ней была бы молчащей, недовоспетой, недопроясненной...

Поэт оставил нам немало поэтических шедевров, в том числе и таких как «Ночью черниговской с гор араратских...», «Судакские элегии», «Между печалью и ничем...» и других. А кто так много, вдохновенно и космично писал о снеге? Вот — финал лучшего, на мой взгляд (наряду с «Элегией февральского снега»), из «снежных» стихотворений «зимнего человека» Чичибабина «Сияние снегов»:

...О, сколько в мире мертвецов,

а снег живее нас.

А все ж и нам, в конце концов,

пробьет последний час.

Молюсь небесности земной

за то, что так щедра,

а кто помолится со мной,

те – брат мне и сестра.

И в жизни не было разлук,

и в мире смерти нет,

и серебреет в слове звук,

преображенный в свет.

Приснись вам, люди, снег во сне,

и я вам жизнь отдам –

глубинной вашей белизне,

сияющим снегам.

По-прежнему неизменно волнуясь до слез, когда слушаю и читаю его лучшие стихи, я в сердце, как сокровище, храню память о том, какие слова Борис Алексеевич написал мне в рекомендации и сказал устно на заседании правления Харьковской организации Союза писателей в 1993 году, за год до своей кончины. Помню и о том, что мои руки были последними среди опускавших его гроб в могилу. Этот прощальный взаимный привет всегда ношу в себе.

Чичибабин, уйдя, продолжает сердечно и духовно окормлять очень многих. Свет Рождественской звезды, с которой он пришел к нам «на землю зла и горя», длится.

Источник: stoletie.ru

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