Пчелы Парижской Богоматери выжили при пожаре собора

Обитатели трех пчелиных ульев, установленных на крыше Нотр-Дама, остались невредимы после страшного пожара 15 апреля.

После тушения пчел видели вылетающими из ульев и залетающими обратно, рассказал пчеловод собора Николя Жеан.

По словам француза, он испытывает «огромное облегчение».

Выяснилось, что ни один улей не обгорел. В совокупности там живут 180 тыс. пчел.

