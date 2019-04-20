Пчелы Парижской Богоматери выжили при пожаре собора

Обитатели трех пчелиных ульев, установленных на крыше Нотр-Дама, остались невредимы после страшного пожара 15 апреля.

После тушения пчел видели вылетающими из ульев и залетающими обратно, рассказал пчеловод собора Николя Жеан.

По словам француза, он испытывает «огромное облегчение».

Выяснилось, что ни один улей не обгорел. В совокупности там живут 180 тыс. пчел.

The bees living on Notre Dame's roof survived the fire https://t.co/6koHuW0tnr pic.twitter.com/qh8EMliQRY — CNN (@CNN) 19 апреля 2019 г.

При пожаре, как сообщалось, кровля собора Парижской Богоматери частично обрушилась. Тушение велось на протяжении 12 часов.

По инф. rosbalt.ru

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