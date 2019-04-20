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Пчелы Парижской Богоматери выжили при пожаре собора
По инф. rosbalt.ru   
20 Апреля 2019 г.
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Обитатели трех пчелиных ульев, установленных на крыше Нотр-Дама, остались невредимы после страшного пожара 15 апреля.

Обитатели трех пчелиных ульев, установленных на крыше Нотр-Дама, остались невредимы после страшного пожара 15 апреля.

После тушения пчел видели вылетающими из ульев и залетающими обратно, рассказал пчеловод собора Николя Жеан.

По словам француза, он испытывает «огромное облегчение».

Выяснилось, что ни один улей не обгорел. В совокупности там живут 180 тыс. пчел.

При пожаре, как сообщалось, кровля собора Парижской Богоматери частично обрушилась. Тушение велось на протяжении 12 часов.

По инф. rosbalt.ru

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