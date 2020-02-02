Жена Эммануила Виторгана заявила, что они успеют дать детям всё необходимое

В обществе всё никак не утихнут споры вокруг звёзд, которые в солидном возрасте решились родить детей. Одни считают, что в этом нет ничего плохого, другие видят в этом безответственность по отношению к малышам.

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Поэтому такие родители очень неохотно идут на общение с журналистами, но в одном из интервью жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик всё-таки решила ответить на "животрепещущий" для общества вопрос. Она заявила: "Мы успеем дать детям больше за оставшиеся нам годы, чем кто-то за всю жизнь".



Напомним, что сейчас семейство Виторганов воспитывает двух дочерей - Этель и Клару. Старшей скоро исполниться 2 года, а младшей 6 месяцев будет уже в начале февраля. По словам Ирины, они с супругом сознательно пошли на этот шаг и знали, что многие отнесутся к их позднему родительству неодобрительно. Эммануилу Гедеоновичу в декабре прошлого года исполнилось 80 лет, Ирине скоро будет 58 лет. Сейчас семье помогают две няни - одна живёт с ними круглосуточно, а другая приходит только днём. В интервью Виторган признался, что не мог уделять достаточно времени своим старшим детям, потому что очень много работал. Теперь же он готов всё время проводить с младшими детьми.

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