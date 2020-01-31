Лера Кудрявцева резко отреагировала на замечание Боярского о возрастных родителях

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева остро отреагировала на высказывание Михаила Боярского о материнстве в зрелом возрасте. Напомним, актёр недавно заявил, что "рожать в старости - это не мечта, а придурь".

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Кудрявцева, которая во второй раз стала матерью в 47 лет, не стала подбирать выражения и заявила: "Пошёл Михаил Боярский на … со своими высказываниями". А ещё одна звёздная возрастная мать - Эвелина Бледанс, посоветовала просто не обращать внимания на подобные слова и не вступать в спор, потому что "это бесполезно".



Общественность тут же подхватила "горячую" тему. Некоторые заметили, что возрастных отцов в нашем шоу-бизнесе тоже очень много, и их количество продолжает увеличиваться. Это такие известные актёры как Эммануил Виторган или бессменный директор журнала "Ералаш" Борис Грачевский. К этому списку можно добавить Филиппа Киркорова и Аллу Пугачёву, а также тех, кто только планирует обзавестись детьми. Например, известная певица Любовь Успенская неоднократно в своих интервью говорила, что не против стать матерью ещё раз, пусть даже и при помощи медицины.



Что до Боярского, то он полностью доволен ролью деда. Тем более, что воспитанием двух младших внуков Андрея и Григория сейчас занимается именно он вместе с женой Ларисой. У дочери актёра Лизы Боярской очень много работы в Москве, поэтому Михаил Сергеевич лично отвозит старшего внука в школу, а потом уже едет на съёмки. После работы ему приходится забирать внука домой. По словам Боярского, очень трудно совместить семейное расписание и график съёмок, но он считает, что семья гораздо важнее работы.



Что ж, наверное каждый должен сам решить - правильно или нет заводить детей в очень зрелом возрасте. Лишь бы родители не забывали, что у детей должно быть всё необходимое для полноценной жизни и развития.

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