Запрос на перемены удовлетворён?

или Перенастройка управления страны по типу бескровной революции

Особых неожиданностей от очередного послания президента России политэлите государства, а через неё и всему населению страны накануне, похоже, никто не ждал – ни народ этой страны, ни даже сама политэлита. Ну, соберутся, ну поговорят, возможно, что-то даже слегка поправят-изменят. Поэтому первую часть выступления В. В. Путина, когда он говорил об необходимых изменениях в социальной сфере, все воспринимали довольно спокойно – об этих назревших изменениях говорили, их обсуждали и ждали.

Ведь с решением той же демографической проблемы в стране всё же было ясно: если не принять срочные меры по сохранению и приумножению народа, то может статься, потом некому и не для кого это будет решать. Суть этой цели, если кратко, сводилась к следующему: если мы не начнём размножаться, мы вымрем. Как народ, как государство. Поэтому хоть и радостно, но ожидаемо люди и в зале, и по ту сторону экрана восприняли информацию о всевозможных вливаниях в эту социальную сферу.

Так что постулат президента о том, что мы теперь защищены от внешних угроз (по крайней мере, на десять лет вперёд!), нарастили хороший жирок в виде золотовалютного запаса и профицитного бюджета и теперь можем заняться развитием страны, реальным улучшением жизни её граждан был всесторонне поддержан. Кто же будет спорить с утверждением, что главное величие страны, это когда её граждане живут в этой стране достойно?

Лица у некоторой части этой элиты, присутствующей на ежегодном послании, стали слегка вытягиваться, когда президент заговорил об изменениях в политической системе власти и, особенно, о предполагаемых поправках в Конституцию РФ, в системе управления страной.

Ну, например, о том, что члены Госдумы и Совета Федерации, премьер-министр и вице-премьеры, федеральные министры и руководители федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство или иностранный вид на жительство. Или что претендент на пост президента помимо всего этого должен ещё и иметь постоянное проживание в России не менее 25 лет. Ведь, по сути, это предполагает, что некоторым «особо избранным членам нашего общества», делающим деньги и у себя дома, и за бугром, теперь жить на две страны, как любвеобильному мачо на две семьи, не получится.

Представляю, как же вытянулись лица у представителей этой элиты и, особенно, у премьера и членов правительства, когда они сразу после послания узнали, что всем им необходимо уйти в отставку!

Это уж потом, переобувшись прямо на ходу, многочисленные толкователи действий президента скопом заговорили с телеэкрана, что «смена правительства закономерна»; что «невозможно было бы двигаться дальше, сохранять и приумножать российский народ и создавать величие государства со старым и инертным правительством», что «давно назрела перенастройка всего аппарата управления страной, необходимость в перераспределении властных полномочий среди всех ветвей власти, в частности, президента, верхней и нижней палат парламента и муниципалитетов».

Всё это было потом. Вначале же все пребывали в некотором шоке от таких вот неожиданных предложений президента. И хотя многие из его начинаний воплотятся в жизнь ещё не скоро – согласования там всех заинтересованных структур, проведение всенародного референдума по предполагаемым поправкам в конституцию страны – заявка на ожидаемые перемены в стране была сделана. И вовремя!

Путин, как хороший аналитик и стратег, чувствуя, что напряжение в обществе начинает достигать критической массы и в нём зреет нечто похожее на революцию снизу, блестяще сработал на опережение, проведя революцию сверху. Уменьшив разрыв между властью и обществом, он тем самым выбил у оппозиции серьёзные козыри на любую попытку смены этой власти в стране.

Передовая часть общества и особенно элиты, как обычно, с воодушевлением восприняла этот стратегический ход своего лидера и чуть ли не хором уже в тот же вечер высказала своё «одобрям-с» по исторически привычному им принципу: «Задачи поставлены, цели определены, за работу, товарищи!»

Ничего не напоминает? Ведь намерения и тогда тоже были благими, а куда всё это привело?

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