Взгляд со стороны: как Владимир Путин выстраивает будущую власть в России

"(...) Никогда такого не было, и вот опять, как говорят русские. В среду днем Владимир Путин застал всех врасплох, приняв отставку своего премьер-министра Дмитрия Медведева и его правительства. Несколькими часами ранее, когда президент обращался к Федеральному Собранию с посланием, в котором определялись политические направления на предстоящий год, он не промолвил об этом ни слова. В послании перед аудиторией высокопоставленных чиновников он выразил удовлетворение экономическим восстановлением в прошлом году, предостерег от снижения демографических показателей, предписал быть "ближе к людям", объявил о новых социальных расходах", - пишут журналисты Libération Вероника Дорман и Люсьен Жак.

"(...) Очевидно, что вся сцена с отставкой правительства была тщательно спланирована заранее. Точно так же, как и тотчас же предложенная кандидатура человека, призванного сформировать следующее правительство: это 53-летний Михаил Мишустин, нынешний руководитель Федеральной налоговой службы, неизвестный общественности. "Техническое назначение, пока Путин не выберет преемника", - предполагает Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik.

"Никто не был осведомлен об этом ни в администрации президента, ни в правительстве, - утверждает эксперт. - Отставка правительства является шоком для всех".

"Но истинной новостью дня - помимо того, что Медведева поблагодарили с предоставлением "золотого парашюта" - остается открыто начавшийся транзит власти. Такой вопрос возник уже с момента триумфального переизбрания Владимира Путина в мае 2018 года. В тот же вечер, едва одержав победу, он объявил, что новый срок станет для него последним", - комментируют авторы статьи.

"Распределение части прерогатив президента между Парламентом, Сенатом, Верховным судом и неформальными советами, такими как Совет безопасности и Государственный совет, свидетельствует о желании создать новый политический баланс, но не передавать единственному преемнику всю полноту полномочий, которые сосредоточил в своих руках Владимир Путин в течение двадцати лет правления", - анализируют Дорман и Жак .

"Для Путина важно, чтобы его наследие не исчезло, когда он уйдет из Кремля, - поясняет Арно Дюбьен, директор Франко-российского экспертно-аналитического центра "Обсерватория". - С учетом тех конституционных реформ, которые он предлагает, можно с уверенностью сказать, что у его преемника не будет таких же прерогатив и продлятся они в течение меньшего времени. При перераспределении полномочий происходит диверсификация рисков".

(...) По мнению Татьяны Становой, Путин сохранит за собой стратегическую роль главы Государственного совета, этот орган до прошлого года не имел реальной власти, но он стал "важным стыковочным узлом между администрацией президента, правительством и губернаторами", "тем местом, где Путин сможет действовать в качестве арбитра между всеми уровнями власти, чтобы влиять на стратегические решения, представляется ясным, что он не планирует заниматься рутиной, для этого есть правительство".

"Итак, в ближайшие дни Михаилу Мишустину предстоит сформировать новое правительство. Владимир Путин, со своей стороны, уже начал покупать для себя симпатии общественного мнения, объявив о баснословных социальных расходах в 2020 году", - пишет Libération.

"Это от 10 до 15 миллиардов долларов. А деньги, как правило, раздаются перед выборами", - считает Арно Дубьен. Однако следующие выборы запланированы только в 2021 году. "По-видимому, следует ожидать досрочных парламентских или даже президентских выборов", - заключает он.

Перевод Inopressa.ru

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