«Я надеюсь, что это будет последний брак»: Максим Дунаевский рассказал о новых отношениях

Композитор Максим Дунаевский был женат целых семь раз. Планировал он и восьмой брак, только вот из-за эпидемии сейчас ЗАГСы не могут никого поженить. Так что музыканту придётся подождать, чтобы укрепить свою новую любовь официальной подписью.

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Даже в свои 75 лет Максим Дунаевский остаётся ловеласом. Когда-то ему удавалось завоёвывать первых красавиц страны, включая актрису Наталью Андрейченко и манекенщицу Ольгу Данилову. Впечатляющим получился седьмой брак артиста, в котором он прожил целых двадцать лет. Однако против своей натуры не попрёшь, так что в конце прошлого года Дунаевский представил широкой публике новую пассию, из-за которой предыдущие долгие отношения полетели в тартарары.

Теперь Максим влюблён в некую Аллу, на которой намерен пожениться. Причём в планах был довольно скорый брак, только вот из-за коронавируса пришлось отложить столь важное мероприятие.

– Я надеюсь, что это будет последний брак. Хотя сейчас из-за ситуации с эпидемией брак мы заключить и не можем. Знаете, как говорят — хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Сейчас ЗАГСы могут регистрировать только смерть и, по-моему, что-то еще из неотложного. Но заключение брака не относится к вещам неотложным, – поделился Дунаевский.

Зато вынужденная самоизоляция стала отличной проверкой чувств влюблённых, которые всё это время проводят вместе. Оказалось, друг другу они не надоедают, даже наоборот, наслаждаются совместным пребыванием дома.

– Как я развелся, с декабря мы живем вместе с Аллой. Это мало еще, конечно. Что это такое несколько месяцев? Это ничего. Сейчас у нас все хорошо. Если бы было плохо, зачем бы тогда? Вопрос «зачем» сразу возникает, – заметил композитор.

В то же время Дунаевский не теряет контакта с бывшими жёнами. Он общается и с Натальей Андрейченко, и даже со своей седьмой супругой, которая, в своё время была сильно удивлена внезапным разводом.

Более того, экс-жена композитора Марина даже о его новой возлюбленной узнала от журналистов. Она стремилась спасти брак, но тот неуклонно шёл ко дну. Сейчас между бывшими возлюбленными идут споры о разделе имущества, и Марина претендует на половину нажитого состояния.

– Обиды всегда есть. И всегда с обеих сторон. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, но они есть. Как им не быть, как без них обойтись? Они проходят потом со временем. А вообще, по-моему, люди должны оставаться людьми прежде всего с теми, с кем они прожили большую жизнь и у них было много хорошего, счастливого, всякого, – считает Дунаевский.

Не нам его судить, однако заметно, что Максим Исаакович имеет очень даже ветреную натуру. О своих браках и разводах он не жалеет, и считает, что каждые отношения что-то привносят в его жизнь. Да и бывшие жёны композитора, по его собственному признанию, всегда оставались для него любимыми музами.

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