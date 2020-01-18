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Владимир Винокур раскрыл секрет счастливых отношений с женой
Анастасия ШИЛОВА   
18 Января 2020 г.
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Недавно известный юморист Владимир Винокур стал гостем программы "Судьба человека". В интервью он рассказал о семье, работе и юбилеях, а их в этом году целых три — 50 лет на сцене, 45 лет в браке с Тамарой Перваковой и 25 лет Театру пародии, который артист сам и создал.

Владимир Винокур раскрыл секрет счастливых отношений с женой


Со своей женой молодой Винокур познакомился во время учёбы в ГИТИСе, на четвёртом курсе, когда проходил стажировку в Московском театре оперетты. Тамара здесь училась и уже играла небольшие роли.

Владимир решил познакомиться с девушкой и даже пригласил её на свидание в общежитие, а после, когда пришла пора распределений, Тамара предложила ему заключить фиктивный брак, чтобы он остался в столице. Дело в том, что студентов с московской пропиской, в основном, оставляли работать по месту жительства. На что Винокур предложил девушке пожениться по-настоящему и пообещал ей, что не всегда будет простым стажёром, а станет богатым и знаменитым артистом. К счастью, Тамара согласилась.

По словам Владимира Натановича, они с женой никогда сильно не ссорились, а Тамара не делала ему критических замечаний, касающихся творчества - только иногда давала советы, которые в большинстве случаев оказывались правильными.

Ещё одной "причиной" крепкого брака артист считает долгие расставания в молодости, так как очень много времени он проводил на гастролях. Поэтому каждая встреча была "как в первый раз".

Винокур очень гордится юбилеем и подчёркивает, что "большинство семей, где муж и жена - артисты, распадаются, не дотянув до 10 лет совместной жизни", но им с Тамарой очень повезло. В браке у супругов родилась дочь Анастасия, которая пошла по стопам матери и сейчас работает в труппе Государственного академического Большого театра. А в 2015 году у Винокура появился внук Фёдор.

Несмотря на то, что год только начался артиста уже начинают поздравлять друзья и коллеги. Надеемся, что у Владимира Натановича будет ещё много новых творческих идей, а любящая семья поддержит все его начинания.

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