Дочь юмориста Владимира Винокура подала на развод

Долгое время брак дочери артиста Владимира Винокура все считали идеальным. Поэтому, новость о разводе Анастасии Винокур и Григория Матвеевичева, шокировала многих поклонников семьи. Пара прожила в законном браке 6 лет и у них есть маленький сын Фёдор.





Известно, что в Пресненском суде уже находится заявление Анастасии и Григория о расторжении брака. По закону судья должен принять решение в течение 5 дней. Сама Анастасия пока не желает раскрывать подробности своей личной жизни и не комментирует развод. Кроме того, в беседе с журналистами, она назвала это какой-то ошибкой или шуткой.

Как обстоит дело на самом деле - пока неизвестно. Ранее супруги часто делились в социальных сетях своими совместными фотографиями. Музыкальный продюсер всегда красиво ухаживал за девушкой, а предложение сделал прямо в день её рождения, усыпав всю комнату ромашками. Все радовались, когда сообщили о свадьбе, и пара постаралась отпраздновать такое событие на высшем уровне. Торжество прошло на даче бизнесмена Агаларова, и на ней присутствовало много звёзд российского шоу-бизнеса, в том числе и Алла Пугачева со Львом Лещенко.



Дочь Винокура всегда хотела быть похожей на мать, которая была артисткой балета. Однако решила всего добиваться самостоятельно, без помощи знаменитого отца. Приложив немало усилий, она также стала одной из солисток балетной труппы Большого театра. Что могло послужить причиной разлада в семье, остаётся только гадать. Тем более непонятно, зачем отрицать факт предстоящего развода при наличии в суде заявления. Возможно это действительно ошибка, и супруги счастливы вместе. А как вы думаете?

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