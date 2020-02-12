Сколько можно показывать уродов по российскому ТВ?!

Крымский писатель и журналист П.Беседин в "Литературной газете" возмущается, что на ток-шоу федеральные телеканалы зовут совсем не тех, кого следовало бы:

В отделении больницы, где я сижу с бабулей, работает санитарочка. Переехали к маме с мужем с Донбасса – война. Муж погиб уже в Севастополе. Трагический случай. Осталось пятеро детей: старшему – 13 лет, младшему – 1,5 года. Тащит их на себе. Не унывает. Добра и отзывчива к людям.

Вот о ком надо делать ток-шоу на федеральных каналах. О таких людях, а не об уродах, слоняющихся между Малаховым и Борисовым. О людях дела, а не об эскортницах, вымогающих деньги, не об училках, рожающих от своих учеников, и не об экс-«любовницах» покойных артистов. Именно она, эта санитарочка, действительно сильная женщина, а не очередная содержанка с заниженной планкой социальной ответственности.

Но зомбоТВ важно показать не про людей, а про уродов, чтобы оскотинить, унизить и заработать бабло на дурновкусии, воспитываемом десятилетиями. Но разве это жизнь?..

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По инф. lgz.ru

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