Виктор Павлов - любитель птиц и хулиган, решивший стать артистом

Виктор Павлов отыграл немало ролей в кино, но большего всего запомнился как находчивый студент, ловко обхитривший педагога в одном из эпизодов «Приключений Шурика». Чего уж скрывать, этот образ до сих пор сохранил свою популярность, так что фотографии и шутки с его участием и сейчас гуляют по интернету.

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Виктора специально сделали москвичом. Да, и такое бывает! Мать будущего артиста забеременела ещё в Иркутске, но сразу после этого поставила жёсткий ультиматум своему супругу – рожу мальчика, но только в Москве!

Так семья переехала в столицу, где и началась судьба Виктора Павлова. Воспоминания из детства артиста вертятся вокруг Птичьего рынка. Актёр признавался, что очень любил птиц, даже сам разводил голубей и подкармливал столичных пернатых. А когда Виктор получил место в Московском академическом Малом театре, худрук даже отдал в распоряжение любителя птиц чердак, на котором артист стал разводить голубей и перепёлок. Любопытно здесь вспомнить одно старое поверие театралов. Считается, что взлетающие голуби – это души ушедших актёров.

Стоит заметить, что до начала своей театральной жизни Виктор был тем ещё хулиганом! Усмирить его никто не мог, и лишь один случай образумил парня. Как-то раз Виктор попался на серьёзном хулиганстве, за что ему могли грозить реальные уголовные проблемы. Из рук милиции хулигана вытащил его отец, воспользовавшись своими связями. После этого мальчик понял, что его проделки до добра не доведут, так что стал заметно тише.

После седьмого класса Виктор отправился на завод и стал учеником слесаря. Впрочем, желание играть на сцене никуда не делось. Любовь к прекрасному воспитали в мальчике его родители, так что парень сначала отсиделся в школе рабочей молодёжи, а потом без лишних раздумий пошёл в театральное училище.

Пару лет в училище прошли без особых проблем, но судьба всё-таки подготовила для артиста неприятный сюрприз. Виктор не смог сдать экзамен по совершенно непонятной причине: у него не получилось нормально говорить! Сначала актёр спустил этот факт на тормозах, но потом всё же решил обратиться к врачам. Медики обнаружили у студента узлы на связках, которые требовали хирургического вмешательства.

На восстановление артисту понадобился год, который Виктор провёл в постоянном страхе – вдруг после этого он не сможет выйти на сцену? Он боялся, что уже никогда не восстановится, и ему придётся стать хотя бы театральным гримёром... Но опасения не подтвердились, операция помогла артисту, а голос к нему вскоре вернулся.

Виктор учился на курсе вместе с Олегом Далем, после чего они попали в труппу «Современника». Однако в театре творческий потенциал Павлова особо не ценили, отдавая все сложные и важные роли его однокурснику. Терпеть это артист не стал и ушёл в театр имени Ермоловой, где уже смог найти своё место под солнцем... а заодно и любовь.

Мать Виктора, которая была довольно успешным врачом-гинекологом, нередко подталкивала своего сына к поиску настоящей и единственной любви. Артист желанию родительницы особо не сопротивлялся, так что на новом месте работы встретил Татьяну Говорову. Девушка напоминала Виктору его мать – тоже задорную и яркую. Просто так завоевать сердце красавицы не получилось, но со временем она сдалась. Недолго думая, Виктор сделал своей избраннице предложение, от которого та не смогла отказаться.

Свою знаменитую роль студента-двоечника с радиопередатчиком артист исполнил, уже будучи женатым. Эпизод с Виктором Павловичем в фильме «Приключения Шурика» стал одним из самых запоминающихся моментов в отечественном кинематографе.

О фильмографии Виктора Павловича можно рассказывать долго. Он сыграл почти в полутора сотнях фильмов, в том числе — и главные роли. Среди примечательных картин можно вспомнить «Гардемарины, вперед!» и «Место встречи изменить нельзя». А своего последнего персонажа Виктор сыграл в комедии «Москва улыбается», которая вышла на экраны в 2008 году.

Увы, но яркого артиста не миновали тяжелые болезни. Виктор всю жизнь пытался справиться со своими проблемными сосудами. А в 65 лет у него случился сердечный приступ, которого артист пережить не смог.

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