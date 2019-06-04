Жертва «мании совершенства» и алкоголизма: тяжелая судьба Олега Даля

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Популярный советский актер Олег Даль умер рано – ему было всего 39 лет. О своей смерти артист говорил нередко, хотя верная супруга Елизавета всегда старалась оградить его от тяжелых мыслей. В результате актёра сгубило пагубное пристрастие к алкоголю и его нездоровый образ жизни.
Одарённый Олег Даль всегда отличался особой избирательностью в своих ролях. От роли Жени Лукашина в «Иронии судьбы» он отказался, как и от съёмок в картине «Экипаж», куда его даже сам режиссер приглашал.
По словам Эдварда Радзинского, Даль пал жертвой «мании совершенства». Впрочем, знающие люди говорят о другом - актёра погубило обычное пьянство. Он пил настолько много, что многие удивлялись, как вообще организм артиста может выдерживать столь серьёзные нагрузки?
В вечной борьбе с алкоголизмом Далю помогали его жёны, хотя не все они смогли вынести такие непростые отношения. Нина Дорошина ушла уже спустя неделю после свадьбы, Татьяна Лаврова выдержала полгода. Монтажер Елизавета Апраксина достойна отдельной похвалы, ведь она смогла долгое время быть рядом с проблемным актёром.
«У него была борьба не только с пьянством, но и с жизнью, отсутствием друзей. Он был очень одинокий», – заявил однажды Эдвард Радзинский.
Елизавета понимала чувствительную душу Даля, видела его огромный талант и принимала тяжелый характер. Она постоянно пыталась спасти актёра от алкоголизма. Однажды он даже написал в своём дневнике, что хочет бросить пить. Впрочем, вскоре после этого снова сорвался...
Вместе с пьянством актёр страдал от постоянной смены настроения, что серьёзно отражалось на окружающих его людях. Нередко он говорил о смерти, а на последних съёмках фильма «Яблочко» он вышел на площадку, заметил неподготовленность группы и произнес: «Пошли все к черту, я иду умирать».
Никто этой фразе и значения не придал, но в итоге она оказалась пророческой. На следующий день Даля нашли мёртвым в гостиничном номере. Актёр умер из-за отека лёгких, хотя мог запросто избежать этой опасности, если бы вовремя занялся здоровьем по совету врачей.
Елена Проклова, которая стала героиней программы «Далекие близкие», лично знала Даля. По её словам, у Олега Ивановича была сложная жизнь, да и его характер оставлял желать лучшего. «А кому интересен актер без сложного характера. Поэтому его роли до сих пор волнуют аудиторию», – подытожила артистка.
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