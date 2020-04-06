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Вдова Олега Яковлева из «Иванушек» может лишиться квартиры
Анастасия ШИЛОВА   
06 Апреля 2020 г.
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Недавно стало известно, что Александра Куцевол, вдова солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, скоро может остаться без квартиры, в которой она проживает уже много лет.

Вдова Олега Яковлева из «Иванушек» может лишиться квартиры


Оказалось, что незадолго до своей смерти в 2017 год, артист завещал всё своё имущество партнёру и другу Роману Радову, а также своей племяннице Татьяне. Это выяснилось буквально несколько месяцев назад и очень сильно шокировало Александру. Она даже попыталась оспорить завещание в судебном порядке, предоставив свидетельство о браке. Однако в процессе разбирательства документы был признан фальшивым.

Добровольно выселяться из квартиры Куцевол не собирается. Как результат, адвокат законных наследников Екатерина Рубашкина готовит иск, позволяющий выселить Александру с помощью судебных приставов. Адвокаты Куцевол всё тщательно перепроверили и выяснили, что предоставленные ею документы всё-таки подлинные, просто их брак был заключён в Сербии в 2012 году. Об этом ничего не было известно СМИ и фанатам, чтобы «не расстраивать поклонниц группы». Сейчас Рубашкина готовит свой запрос в МИД Сербии, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть подлинность документов.

По словам родственников, за всё время работы в шоу-бизнесе Олег приобрёл, как минимум, пять квартир. Три в Москве - их общая стоимость составляет более 200 млн рублей - и две квартиры за границей.

А вот племянница артиста Татьяна Яковлева не верит, что это был настоящий брак. По её словам, у Олега была квартира в Черногории, поэтому и свадьба должна была быть также там. Радов тоже прокомментировал ситуацию. Как выяснилось, он предлагал всё решить миром и хотел отдать Александре квартиру на улице Машиностроения. Она отказалась, так как хотела оставить себе апартаменты на Дербенёвской набережной площадью около 100 кв. метров.

  • О других наследственных спорах звёзд читайте по ссылке

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