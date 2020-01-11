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В Москве задержали злоумышленников, избивших сына Жванецкого
Ульяна АНТОНОВА   
11 Января 2020 г.
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На днях 24-летний Дмитрий Жванецкий попал в серьёзную переделку. Заступившись за девушку, Дмитрий был избит и ограблен. Пострадал и его друг Филипп Гинзбург, который также принимал участие в драке.

 

В Москве задержали злоумышленников, избивших сына Жванецкого

 


Молодые люди обратились за помощью к медикам и написали заявление в полицию. И уже через пару дней в СМИ появилась информация о задержании остальных участников потасовки.

По неофициальным данным, это двое граждан Казахстана, которые приехали в Москву ради обучения в МГИМО. Подозреваемых уже допросили, после чего одного из них оставили под стражей, а второй был отпущен под подписку о невыезде.

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