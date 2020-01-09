Сын Жванецкого заступился за девушку и получил травму ноги

Сын Михаила Жванецкого, как оказалось, парень не из робких! Дмитрий решил заступиться за девушку, которую обижали незнакомцы в одном из клубов Москвы.

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Накануне 24-летний Дмитрий Жванецкий отдыхал с друзьями в столичном клубе. Вдруг парень заметил, как компания неизвестных обижает девушку. Дмитрий не смог терпеть подобного безобразия и решил заступиться за незнакомку, потребовав извинений от обидчиков. Однако акт дипломатии пошёл не по плану, и компания бросилась избивать парня.



В результате этой стычки Дмитрию и его другу Филиппу Гинзбургу потребовалась помощь медиков. Жванецкий-младший получил травму ноги, Филиппу повезло ещё меньше — потасовка для него закончилась сломанным носом и гематомой головы. Пока молодые люди остаются в больнице.



Как позже рассказал сам Дмитрий, после драки незнакомцы решили ограбить его, и украли деньги с наручными часами. Пострадавшие молодые люди уже написали заявление в полицию. А вот что стало с той девушкой, которую они решили защитить, нигде в СМИ не сообщается, а сами парни этот момент не комментируют.

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