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Юрий Лоза высказал нелестное мнение о «сверхспособностях» целительницы Джуны
Анастасия ШИЛОВА   
23 Марта 2020 г.
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Певец и композитор Юрий Лоза в интервью телеканалу «Спас» рассказал о том, как побывал на приёме у Джуны, которая в своё время считалась сильной ясновидящей и целительницей.

Юрий Лоза высказал нелестное мнение о «сверхспособностях» целительницы Джуны


В те годы сыну Лозы диагностировали астму, и официальная медицина не смогла вылечить ребёнка. В итоге музыкант с женой решили показать сына Джуне.

Тогда к целительнице попасть было очень сложно. Во дворе её дома всегда было много людей, которые практически впадали в истерику, когда она выходила на улицу. К ней часто обращались известные люди, которых она принимала без очереди.

Вместо того, чтобы сразу посмотреть ребёнка, она начала показывать свой дом, картины, а потом спросила у отца, показывая на сына: «Где вы его так сильно простудили?». Это сразу насторожило певца, а дальнейшее общение только подтвердило эти сомнения. «Ничего она не умеет», — заявил Лоза. И конечно, после визита к целительнице ребёнку лучше не стало.

Сейчас Юрий Эдуардович уверен, что люди идут к различным знахарям и экстрасенсам от безысходности, а те этим успешно пользуются и просто зарабатывают деньги

Сценарист Александр Бородянский рассказал, что не знает, были ли у Джуны действительно экстрасенсорные способности, но к популярности она стремилась и охотно снималась для различных телепрограмм. Среди её «пациентов» значились Геннадий Хазанов, Иосиф Кобзон, а некоторые утверждают, что она лечила самого Леонида Брежнева.

Юрий Лоза после такого неудачного опыта всем советует внимательно следить за своим здоровьем и обращаться только к врачам. Настоящие экстрасенсы, по его мнению, существуют, но к сожалению, 95% «целителей» - самые обычные шарлатаны.

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