Юрий Антонов восстанавливается после операции на колене

Недавно в прессу попали свежие снимки 74-летнего певца и композитора Юрия Антонова. На них он выглядел болезненным и уставшим, хотя раньше на всех фото он всегда смотрелся подтянутым и хорошо одетым. Прояснить ситуацию решил Андрей Ковалёв, который уже много лет дружит с Юрием Михайловичем.

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Оказалось, что причиной таких изменений стала очень серьёзная травма колена и композитора загруженность на работе. Проблемы с коленом у Антонова начались давно, но после того, как он неудачно подвернул ногу и порвал связки, понадобилась сложная хирургическая операция. Из-за этого певцу пришлось отказаться от выступлений на корпоративах и перенести на неопределённый срок празднование своего юбилея.



Ситуацию усугубил тот факт, что Антонов не сразу обратился за медицинской помощью. Какое-то время он принимал обезболивающие средства и продолжал работу над своими проектами. А сейчас он проходит интенсивный курс лечения и реабилитации после оперативного вмешательства.



В последнее время о жизни Юрия Михайловича известно немного, так как он ведёт очень уединённый образ жизни в загородном доме в Подмосковье. Как отмечают его друзья, артист любит тишину и природу. Кроме того, в доме оборудована полноценная звукозаписывающая студия, в которой работает сам Антонов и его друзья-музыканты. Также у Юрия Михайловича очень много животных, особенно котов и собак. А недавно его двор облюбовали обычные дикие белки, которых Антонов подкармливает семечками. Со временем они стали ручными и даже едят с рук.



Будем надеяться, что общение с природой поможет артисту как можно быстрее вернуться "в строй" и порадовать своих поклонников грандиозным юбилейным выступлением.

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