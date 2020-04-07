Свободное время, которое появилось у большинства людей из-за опасного вируса, все стараются использовать с пользой. Но некоторые продолжают работать, в том числе – и известные в нашей стране люди.
Например, популярная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в выпуске лайф-шоу «Мне это нравится» рассказала, что несмотря на карантин, ходит на работу. По её словам, она много думала — нужно ли делать развлекательную программу, да ещё о путешествиях, в такой непростой для всего мира ситуации? Кроме того, она полностью несёт ответственность за команду. А потом, посовещавшись с коллективом, решила продолжать работать.
Пока у всех кто занят в передаче, есть контракт, и они получают заработную плату. Это тоже плюс, так как людям нужно заботиться о своих семьях. Все работы выполняются в студии и офисе. Высоцкая заверила, что они очень тщательно подошли к вопросу безопасности - все работают в масках, перчатках и специальных костюмах.
Напомним, что «Мне это нравится» — сравнительно новый проект ведущей, который она решила запустить после многолетнего успеха кулинарного шоу «Едим дома». Цель программы — познакомить зрителя с различными уголками мира, с особенностями культуры, кухни, людьми.
Также в программе Высоцкая рассказала, что «нужно верить в лучшее, и тогда всё наладится». Она призывает россиян не игнорировать правила личной гигиены и средства защиты, потому что «мы отвечаем не только за себя, но и за окружающих нас людей». По её мнению, чтобы не скучать дома, можно смотреть интересные передачи или попробовать себя в поварском искусстве. Для этого не нужно каких-то дорогих продуктов и оборудования, достаточно и того, что уже есть на кухне.
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Юлия Высоцкая работает даже во время карантина
Свободное время, которое появилось у большинства людей из-за опасного вируса, все стараются использовать с пользой. Но некоторые продолжают работать, в том числе – и известные в нашей стране люди.
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