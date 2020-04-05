Тяжёлая утрата Марины Хлебниковой: певица решила поставить памятник мужу-самоубийце

Известная певица Марина Хлебникова несколько лет назад пережила ужасную трагедию, с мыслями о которой ей по сей день очень непросто смириться. Артистка обнаружила дома бездыханное тело своего мужа, который совершил самоубийство.

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Муж певицы Антон Логинов покончил с собой в октябре 2018 года, прямо в квартире Марины. Артистка лично увидела страшную картину – мёртвое тело своего супруга – которую никак не может забыть до сих пор.

Антон оставил посмертную записку, в которой попросил никого не винить в случившемся. Он признался, что Хлебникова была для него «всем», но, к сожалению, певица не смогла дать ему столько любви, сколько ему хотелось.

Этот ужасный случай стал жгучей болью для Марины. Сначала она попала в больницу с нервным срывом, а потом даже не сумела заставить себя прийти на похороны супруга. Долгое время она не могла выйти на сцену и находилась в крайне подавленном состоянии, но спустя полтора года после смерти супруга ей всё же удалось взять себя в руки. Однако боль, которую певица испытала в тот злополучный день, не оставила её до сих пор.

– Мне предлагают безумные деньги, чтобы я рассказала о нем, – поделилась артистка в беседе с журналистами. – Я считаю, это безумие! Зачем лезть ко мне в душу? Спрашиваете, поставила ли Антону памятник? Нет еще, потому что земля холодная. Возможно, сейчас по весне все растает и займемся делом.

О деталях своих планов певица журналистам рассказывать не стала, впрочем, она точно уверена, что этот вопрос решится в ближайшие месяцы.

Не стоит забывать и о всероссийском карантине, который внёс свои коррективы в жизнь Марины. Сейчас она больше сидит дома со своей дочерью Доминикой. Девушка вернулась домой из Великобритании, где проходила обучение в престижном университете на экономиста.

– Теперь обучение проходит дистанционно. Вирус - опасная вещь, люди думаю, что это шутки. Призываю всех внимательно отнестись к здоровью, – мудро рассуждает Марина.

При этом коронавирус не ударил по кошельку нашей героини, как это случилось со многими другими звёздами. Певица больше скучает по «контакту со зрителем», который она потеряла из-за обязательной самоизоляции.

– Людям необходима музыка, особенно 90-х. Я с Танечкой Овсиенко и Владом Сташевским собирали целые аншлаги. А теперь? Обрадую многих, готовлю новый микс на песню «Чашку кофею». Надеюсь, поклонникам понравится, – пообещала Марина Хлебникова.

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