Цифры, мистика, дочка и внук, картины и воспоминания – блогер Екатерина хочет «объять необъятное»!



С 2008 года ведет свой блог mat_vasha в Живом Журнале Екатерина из Санкт-Петербурга. О себе она пишет, что любит людей доброжелательных, умных и остроумных, с фантазией и не истеричных. А в ЖЖ размещает свои веселые наивные картинки, короткие стихи, воспоминания и также иногда перепосты.

Всего в ее копилке больше 500 записей. В одном из постов можно побольше узнать о хозяйке блога. Запись называется «Именины Екатерины (то есть и мои тоже)». Здесь есть информация, к примеру, что автор названа в честь бабушки, художницы, ученицы(картины есть в) Екатерины Петровой-Троцкой, и что любимые места блогера – Петербург, Коктебель ее молодости ив Барселоне (это храм и главное детище архитектора). Что Екатерину любят друзья и ученики, а с одним из одноклассников она дружит целых 57 лет!

Многие блогеры размещают на своих страничках фотографии любимых питомцев. Катерина в этом плане тоже не исключение. У нее, как оказалось, есть кот и зовут его Вася.

Как говорится, сам себя не похвалишь – никто не похвалит. И в одной из записей Екатерина решила этим заняться. Вот что на этот счет она написала: «Если ты что-то сделал, и у тебя получилось – ты молодец. Если ты что-то сделал, а у тебя не получилось, то все вокруг ***, а ты – все равно молодец!!! Всем комплексушникам на вооружение (и я такая, во всём виню себя, а зря – Я – МОЛОДЕЦ!!!!).

С этой воодушевляющей хвалебной записи идем по блогу Екатерины дальше.

Любопытный пост у автора странички в ЖЖ был посвящен взглядам художников на образ Ленина. Называется запись «Ленин не гриб, а Микки-Маус и кока-кола». Здесь представлено несколько работ разных художников. Описывать их – дело неблагодарное, лучше увидеть. Вот только одна из фотографий, отобранных в пост. Вы такое когда-нибудь видели?

Есть у Екатерины в блоге фотографии любимого внука Артемия и рассказы о нем. Проблемы, как и у всех бабушек, типичные, например, укладывание ребенка спать. Также нашлись трогательные снимки с мамой и рассказ об этой женщине, подарившей жизнь. А еще размещены в блоге фото дочери – очаровательной Карины и ее детский очень теплый стишок:

«Дружна я очень со своею мамой,

Друг дружке мы стараемся помочь.

Как здорово, когда у дочки мама!

Как хорошо, когда у мамы дочь!»

С Екатериной в ее блоге можно и посмеяться, допустим, прочитав запись о разборе старых вырезок. Вот что нашлось "в закромах" у нашего блогера: «Старый (боян) анекдот, но мне снова смешно. Задача. В бассейн втекает 1400 литров воды, а вытекает 1500. Вопрос: Есть ли совесть у купальщиков?»

Кстати, вырезали что-то интересное и полезное из газет и журналов раньше многие. А вы раньше сохраняли для себя что-нибудь из периодики?

Еще Екатерина в своем блоге размышляет о любимых и нелюбимых цифрах, о мистике совпадений и исполнении желаний, о честности, вспоминает поступление дочки в университет, пишет о своей старшей подруге Иде, сестренке и т.д. В общем, блог разноплановый, любопытный и, наверное, кому-то из вас точно будет интересно туда заглянуть.

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