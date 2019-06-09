Третья грудь и Барби-девушка: некоторые красавицы совсем не жалеют своё тело

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Некоторые люди любят извращаться над собственным телом. Безумные идеи заставляют их «наращивать» новые части тела и менять до неузнаваемости всё остальное. Молодые девушки, о которых мы вам сейчас расскажем, как раз из этого разряда. Одна решилась на операцию по установлению третьей груди, а другая из-за множества пластических процедур превратилась в обычную куклу Барби.
25-летняя Алиша Эсслер придумала себе псевдоним – Жасмин Тридевил. Красивая американка привлекла внимание СМИ в 2014 году, когда заявила о том, что уже успела «пришить» себе третью грудь с помощью хирургов. Только вот сами эксперты пластической красоты усомнились в этом, а потом один немецкий журналист проверил новую грудь Жасмин с помощью тепловизора. Как и ожидалось, аппарат показал отсутствие тепловых тканей – значит грудь была обычным муляжом.
Впрочем, Жасмин Тридевил расстраиваться не стала. Сама она к своему «изобретению» относится не всерьёз, но лишнее внимание мужчин ей только льстит. Однако теперь девушка собирается выложить целых 50 тысяч долларов (около 3,2 млн рублей) ради настоящей операции по вживлению постоянного грудного импланта.
Хирургу придётся постепенно расширять костную ткань грудной клетки Жасмин, так что операция будет не из лёгких. Сама девушка просит у своих фанатов денег ради реализации столь безумной идеи.
Стоит ли забегать так далеко в своих фантазиях об идеальном теле? Во всём желательно соблюдать меру, но люди, подобные Жасмин, о каких-то «границах» вообще не слышали!
Андреа Иванова из Болгарии пошла даже дальше. 21-летняя студентка с самого детства мечтала стать похожей на куклу Барби. Неплохого эффекта можно было бы добиться с помощью косметики, которая бы не уродовала красивое тело девушки.
Однако она пошла ва-банк, так что сделала всего за год более 15 разного рода процедур! Она постоянно увеличивала губы, также сделала операцию по увеличению груди. Многие пользователи Сети уже успели негативно отозваться о внешности Андреа. Кто-то даже заявил, что девушка больше похожа на Лох-несское чудовище, а не на миниатюрную Барби.
- Современные тенденции на отношение к человеческому телу удивляют немало. С одной стороны, мы видим то же стремление к какому-то «самоуродованию», которое чаще всего подкреплено смертельно опасной пластикой.
- Где-то по центру располагается непривычное и слишком уж открытое стремление к необычной красоте. В январе мы рассказывали об ещё одной девушке-Барби. Однако в том случае красавица обошлась лишь косметическими процедурами и создала, пусть даже дерзкий и немного искусственный, но всё-таки любимый образ миловидной куклы. Дело здесь довольно спорное, но об уродовании тела говорить не приходится.
- А с другой баррикад находится нечто очень даже положительное – люди стали намного терпимее относиться к нестандартным особенностям организма, с которыми многие вынуждены жить. Так, недавно мы писали про 23-летнюю одноногую модель Бернадетт Хагенс, которая стала лицом рекламной компании бюджетного бренда Primark из Ирландии.
Неизвестно, к чему ещё приведет международная мода на эксперименты с собственным телом, но пока вектор взят на расширение горизонтов человеческого отношения к изменениям организма. Непривычное и непринятое становится совершенно обычным и идёт в массы. Хорошо это или плохо – судить пока рано, но люди, имеющие некоторые изъяны организма, наверняка благодарны мировому сообществу за такую понимающую тенденцию.
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