Мода натуральная, мода «прозрачная»: непривычные тенденции современного стиля

Модные тенденции всё ещё не разучились шокировать и удивлять. С одной стороны, популярность обретают практически прозрачные платья, совсем не скрывающие нижнего белья их обладательниц. С другой – в моду приходит естество, которого долгие годы немного сторонилось всё человечество. А пока новые тенденции захватывают стильный подиум, эксперты напоминают нам о самых распространенных ошибках в подборе одежды, которые мы совершаем каждый день.

Разговор о современных модных тенденциях лучше начать с самого простого – с наших вечных ошибок. Что уж поделать, даже пролистав всю модную подборку с нашего сайта, стать экспертом в мире стиля будет непросто. Впрочем, к нам на спасение уже давно выслали отряд специалистов мира моды, которые вычислили самые распространенные ошибки в подборе одежды.

Мужчины, к примеру, носят слишком уж короткие брюки, часто забывают убрать фабричную этикетку с пиджака, да ещё и о защитных стежках на шлице плаща или пальто забывают! Вдобавок к этому мужчинам не советуют расстёгивать рубашку слишком сильно, если из-за этого становятся видны волосы на груди.

У женщин проблемы другого рода. Для начала эксперты рекомендуют им не носить длинный кардиган под короткой курткой, да и о рельефном кружевном белье под облегающей юбкой лучше забыть. Лишним будет тёмный бюстгальтер под светлым топом или какие-нибудь колготки, которые окажутся под открытыми сандалиями.

Впрочем, даже эти ошибки – штука довольно относительная. Сейчас они считаются чем-то плохим, а потом станут первой модной рекомендацией! Не зря же трендом этого сезона стали прозрачные платья из тюля или газа, под которыми виднеется откровенное и не очень нижнее бельё.

В таком вот невидимом наряде уже выступили Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид и многие другие знаменитые звёзды современности. Начало этому модному беспределу дала знаменитая Ким Кардашьян, которая уже давненько не стесняется носить прозрачные платья. К слову, на недавнем Каннском кинофестивале «невидимый» тренд был очень даже популярен среди моделей и актрис.

Это всё может выглядеть откровенно и вульгарно, но такая уж мода непредсказуемая и безумная. Не стоит просто так обвинять её тенденции в каких-то излишествах, ведь эти самые излишества нередко становятся самой сутью модного процесса.

Другой важной тенденцией, к которой ещё привыкать и привыкать, стала мода на естественность человеческого тела. Неплохой сетевой бренд из Великобритании под именем Asos, в котором любят закупаться наши соотечественники, решил дать путь моделям с изъянами тела.

Нельзя сказать, что эти «изъяны» так страшны и ужасны, ведь они очень даже естественны. У какой-то модели на бёдрах видны растяжки, у другой выступают вены и большие родимые пятная, а третья явно имеет небольшой лишний вес с целлюлитом.

Фотографии моделей совсем не ретушируют, за что модный бренд получил высокую похвалу от одной пользовательницы социальной сети Twitter: «Спасибо, что показываете реальность», – ловко заметила она.

Другую сторону человеческого естества покажет 23-летняя модель Бернадетт Хагенс. Девушка стала лицом рекламной компании бюджетного бренда Primark из Ирландии, а она, прошу заметить, в 2018 году лишилась ноги! Впрочем, довольно быстро Хагенс встала на протез и почти сразу решила попробовать себя в модельном бизнесе.

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Агентство Zebedee Management нередко принимает людей с физическими особенностями, так что девушка смогла найти себе место в мире красоты. В своём новом проекте Хагенс будет рекламировать футболку и шорты из новой коллекции, посвященной очередной части мультфильма «История игрушек».

Сама счастливица призналась, что была очень рада такой «потрясающей возможности» поработать вместе с известным брендом. По её словам, фотографии получились «блестящими», а появятся они уже в июне.

Тренд получился непривычный, зато очень полезный для всего общества. Всё-таки идеализация тела не всегда шла нам на пользу, а людям с естественными изъянами она даже приносила ненужную дискриминацию. Теперь же естество и натуральность приходят в норму вместе с современными модными стремлениями.

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