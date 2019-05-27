Татьяна Брухунова крутила роман с 73-летним директором Петросяна

Ещё совсем недавно Татьяну Брухунову старались оправдать и понять. Мало кто верил в её роман с известным юмористом Евгением Петросяном, но теперь даже друзья артиста начали раскрывать подробности их личной жизни. Оказывается, 31-летняя девушка не такая уж и простая, как кажется.

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С детства Татьяна хотела быть рядом со знаменитостями и даже вела фанатский блог Авраама Руссо. Вскоре она стала поклонницей программы “Кривое зеркало” и добровольно делала фоторепортажи со съемок. Постепенно Татьяна начала общаться с Еленой Степаненко, которой понравилась трудолюбивая девочка. Артистка лично сделала Брухунову администратором своего сайта и даже обеспечила её жильём.



Всё это время Елена Григорьевна не считала Брухунову соперницей, даже несмотря на слухи о её романе с тогдашним директором Петросяна Юрием Диктовичем, которому на тот момент тоже было 73 года (как сейчас Евгению Вагановичу), а Татьяне всего 18. Коллеги признаются, что Юрий Яковлевич заметно увлёкся девушкой и назначил её личной помощницей. Зная слабость Диктовича к женскому полу, все считали Таню всего лишь одним из его временных увлечений. Доказательством их романа послужил электронный дневник, который вела Брухунова. Позже она стёрла все записи, но журналистам удалось сделать копию. В дневнике она рассказывает о любви к женатому и немолодому ухажёру и о том, что всё это было за несколько лет до начала романа с Петросяном.



Когда Диктович скоропостижно умер, Татьяна очень переживала и, не стесняясь, рыдала у его гроба при жене и дочери. Петросяну стало жаль девушку, и он пытался её успокоить, а после сделал своим директором и даже руководителем своего театра. Такое отношение стало подозрительным для Степаненко, а вскоре она раскрыла измену мужа и подала на развод.

После разрыва с супругой Евгений Ваганович стал открыто появляться на людях со своей помощницей и вместе с ней ездит путешествовать. Сейчас он счастлив и старается не обращать внимание на мнение окружающих.

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