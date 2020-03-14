Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым вопросам.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Но сегодня мы расскажем вам о жизненных принципах, творческих попытках и стремлениях шести детей Джоли и Питта. Чем занимались звёздные отпрыски, пока родители выясняли собственные отношения?

Мэддокс Шиван

Как известно, некоторых своих детей Анджелина усыновила. И первым в списке счастливчиков оказался Мэддокс Шиван. В 2002 году во время съёмок фильма «За гранью» в Камбодже актриса не смогла пройти мимо этого мальчика. Спустя четыре года у него появился ещё и приёмный отец – Брэд Питт.

Сейчас Мэддокс уже достиг совершеннолетия и отправился изучать биохимию в Южной Корее. О приёмных родителях он не забывает, так что иногда посещает свой дом в Америке. Однако с Брэдом у парня сложились не слишком тёплые отношения. Ещё в 2016 году случился скандал прямо на борту частного самолёта, из-за чего Мэддокс и отдалился от своего приёмного отца.

Журналисты утверждали, что парень даже общаться с Брэдом не хотел. Но совсем недавно он всё-таки решился дать отцу второй шанс. Стоит отдать должное самому Питту, который все эти годы старательно восстанавливал отношения с приёмным сыном.

Захара Марли

В 2005 году Анджелина уже вместе с Брэдом усыновила девочку из Эфиопии. Сейчас Захаре всего 15 лет, но она уже поробовала себя в роли актёра озвучки для мультфильма «Кунг-фу Панда 3» и даже снялась в картине «Малефисента», где главную роль играла её приёмная мать.

Свою творческую деятельность девочка пока не продолжает, зато у неё есть собственная линия ювелирных изделий «Zahara Collection». Доходы от продажи украшений направляются прямиком на помощь бездомным женщинам и детям.

Джон (Шайло) Нувель

Первый биологический ребёнок звёздной пары родился в 2006 году. Родители назвали её Шайло, но год назад она решила стать Джоном и заодно сменить пол. Ещё в детстве девочка совсем не воспринимала себя представительницей прекрасного пола, а родители не имели ничего против.

К слову, Шайло также удалось поучаствовать в озвучке «Кунг-фу Панды 3», да и в целом она интересуется кинематографом. Так что в семье Джоли и Питта вполне может вырасти ещё одна звезда.

Пакс Тьен

Эпопея усыновления Джоли и Питта продолжилась в 2007 году. Тогда они взяли под свою опеку трёхлетнего мальчика из Вьетнама. От новых родителей ребёнок сразу же получил звучное имя Пакс Тьен, что переводится как «спокойное небо».

Юноша уже успел отметить своё 16-летие. Как и многие другие члены многочисленной звёздной семьи, парень думает о карьере в мире кино, а также изучает родной вьетнамский язык.

Свой талант подросток уже проявил на съёмках документального фильма своей матери «Сначала они убили моего отца». Пакс помогал Анджелине и даже снимал весь процесс работы над картиной на камеру.

Нокс Леон и Вивьен Маршелин

Напоследок расскажем вам о парочке близнецов, которых Анджелина родила в 2008 году. Здесь опять повторяется история с любопытным именем, ведь Нокса Леона назвали в честь деда Брэда и прадедушки Джоли. Вивьен второе имя Маршелин досталось от матери Анджелины Джоли, которая, к сожалению, скончалась за год до появления близнецов на свет.

Что касается творчества, то тут снова можно вспомнить уже знакомую нам «Панду» – ведь Нокс также поучаствовал в озвучке этого мультфильма. Вивьен, в свою очередь, отметилась ролью принцессы Авроры в «Малефисенте».

Близняшки в свои 11 лет не стесняются появляться на громких мероприятиях вместе со своей мамой. Вивьен старательно изучает арабский язык, а Нокс решил взяться за язык жестов. Вдобавок к этому мальчик обожает мотогонки и спортивные матчи, которые он посещает вместе с отцом.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...