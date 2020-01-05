Светлана Бондарчук надеется, что снова выйдет замуж и родит ребёнка

В недавнем интервью Светлана Бондарчук рассказала о своей жизни после развода. По её словам, не нужно думать, что жизнь заканчивается вместе с расторжением брака.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В настоящее время Светлана много времени уделяет работе - она является главным редактором журнала "Hello!", также у неё есть своё PR-агентство и агентство по организации презентаций и вечеринок в Москве. А с 2011 года Бондарчук проводит благотворительный аукцион "Action".



Однако Светлана не забывает и о личной жизни. Сейчас артистка встречается с Сергеем Харченко. Познакомились они во время подготовки шоу "Света вокруг света". Формат этой программы предполагает общение с интересными людьми из разных стран мира. По мнению Бондарчук, их с Сергеем отношения ещё на стадии развития, но если так пойдёт и дальше, то можно будет говорить и о свадьбе.



Также Светлана Бондарчук отметила, что не против родить ещё детей, несмотря на то, что это вызовет только отрицательную реакцию у общественности. Но она считает, что и после 50 лет можно начинать жизнь сначала.



Надо отметить, что даже после разрыва отношений Фёдор Бондарчук помогает их со Светланой детям, а особенно дочери, которая больна аутизмом и перенесла несколько операций. Несмотря на развод, Фёдору и Светлане удалось сохранить дружеские отношения, что довольно редко бывает в среде шоу-бизнеса.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ