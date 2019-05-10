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Стивен Сигал пришел в восторг от Парада Победы в Москве
Ульяна АНТОНОВА   
10 Мая 2019 г.
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Голливудский актер Стивен Сигал, который также является спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям, побывал на Параде Победы в Москве, а затем поделился своими впечатлениями от увиденного.

Стивен Сигал пришел в восторг от Парада Победы в Москве

«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — ответил Стивен Сигал на вопрос журналистов.

Кстати, ему есть, с чем сравнивать. Сигал уже признавался, что любит парады и присутствовал на подобных мероприятиях неоднократно. В этот раз на Красную площадь актер, получивший российское гражданство еще в 2016 году, прибыл вместе с супругой. Но что она думает по поводу увиденного, журналистам выяснить не удалось.

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