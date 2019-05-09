Владимир Путин: "Россия не забудет мужество и самоотверженность солдат в Великой Отечественной войне"

Россия не забудет мужество и самоотверженность солдат в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади.

«Солдаты своей страны не жалели жизни ради ее свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужества и самопожертвования, ту непомерную цену, которой была оплачена победа. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых нет уже с нами», — сказал президент.

Он отметил, что некоторые страны пытаются пересмотреть итоги Второй Мировой войны.

«Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны… Наш святой долг защитить подлинных героев. Мы желали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил», — добавил Путин.

В России помнят уроки войны и будут делать все, чтобы обеспечить высокий потенциал обороны, непрозрачно намекнул Путин pic.twitter.com/uxMoDJwRWZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 мая 2019 г.

Polit.ru

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