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Средство для прочистки труб, которым отравился Алибасов, проверит Роспотребнадзор
Ульяна АНТОНОВА   
10 Июня 2019 г.
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Специалисты АНО «Судебный эксперт» выявили несоответствие нормам законодательства упаковки средства для прочистки труб, которое случайно выпил Бари Алибасов. Об этом рассказал накануне официальный представитель продюсера Вадим Горжанкин.

Средство для прочистки труб, которым отравился Алибасов, проверит Роспотребнадзор

По его словам, экспертиза проводилась в апреле 2019 года по обращению родственников женщины, умершей от отравления «Кротом». Уже тогда было установлено, что на упаковке средства нет необходимой информации, относящейся к соответствующему классу опасности товара, а маркировка средства противоречит требованиям и нормам ГОСТа.

В свою очередь Роспотребнадзор заявил, что средство для прочистки труб «Крот» будет проверено на соответствие ГОСТу. В том числе специалисты ведомства проверят  соответствие этикетки товара классу опасности.

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