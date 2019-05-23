Средства с лечения Жанны Фриске понемногу возвращаются в «Русфонд»

Трагическая смерть певицы Жанны Фриске летом 2015 года омрачилась крупным скандалом: пропали деньги из благотворительного фонда, которые собирали на лечение певицы. Подозрение пало на родственников Фриске – родителей и вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева.

В итоге трагедия переросла в судебную тяжбу, которая наконец-то дала свои плоды – в благотворительную организацию «Русфонд» вернули 7,98 миллионов рублей.



Впрочем, это ещё не всё. Родственники Фриске задолжали благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам в общей сложности 21,6 миллионов рублей.



Страшно подумать, что кто-то мог пойти на такой аморальный поступок, особенно после смерти своего родственника. Но тут уж ничего не поделаешь, приходиться мириться с проявлениями такой жестокости (а иначе это не назовешь) в нашей стране.



Фриске скончалась от онкологического заболевания, которое у неё диагностировали за полтора года до смерти. Но деньги, которые всей Россией на «Первом канале» собирали для спасения певицы, ещё тогда могли помочь другим людям с похожими трудностями! К счастью, теперь часть денег, которая успела вернуться в фонд, пойдёт на лечение детей, страдающих от злокачественных опухолей головного мозга.

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