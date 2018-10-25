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Все неоднозначно на фронте борьбы с раком
По инф. rosbalt.ru   
25 Октября 2018 г.
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Представитель Минздрава выступил с пессимистично-оптимистичным заявлением об онкологии.

Риск заболеть раком вырос в России за последние пять лет на 8%, но риск умереть от онкологии за этот же период снизился на 6%. Статистику привел замглавы Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Валерий Старинский в среду на III Всероссийском конгрессе онкологических пациентов.

Как передает ТАСС, Старинский пояснил, что риск заболеть раком зависит от целого ряда факторов, в том числе таких, как вредные привычки и неправильное питание. Снижение смертности от рака специалист связал с наличием эффективного лечения, профилактикой и ранним выявлением заболевания.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отмечала, что национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями будет представлена в декабре на открытии медицинского центра в Димитровграде. Сейчас проект дорабатывают эксперты. В стратегию будут включены вопросы ранней диагностики рака. Скворцова подчеркивала, что работа в этом направлении уже идет. К примеру, поменялись регламенты диспансеризации, добавились новые скрининги, регулярность исследований на онкологию в разных возрастных группах, введены профилактические осмотры на самые распространенные виды рака. Ранее также сообщалось, что на обеспечение раковых больных химиотерапией в 2019 году будет направлено около 70 млрд рублей.

 

По инф. rosbalt.ru

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