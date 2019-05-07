Спорный «Голос»: подоспели промежуточные результаты проверки голосования за дочку Алсу

Не утихают споры по поводу скандального финала шоу «Голос. Дети», в котором главную награду получила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Директор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с результатами голосования, и уже подоспели первые предположения. Спорные голоса за Микеллу шли из пяти регионов нашей страны, о чём рассказал анонимный источник «Ленты.ру».

Проверкой самого голосования за Микеллу Абрамову занялась компания Group-IB. Дело это долгое, ведь необходимо проверить вероятность накруток, анализируя тысячи звонков и СМС. Пока анонимный источник сообщил лишь, что голоса за финалистку «Голоса» поступали из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.

На Первом канале промежуточные итоги экспертов обсуждать не стали, да и сами представители Group-IB хранят молчание. Зато СМИ уже сообщали о том, что к голосованию за Абрамову подключили сотрудников завода «Авиаавтоматика» из Курской области. За голоса работникам пообещали небольшое денежное вознаграждение и оплату расходов на связь.

Скандал в детском «Голосе» разгорелся 26 апреля, сразу после финала. Победителем этого действа стала Микелла Абрамова, дочка знаменитой певицы Алсу. Зрители массово выступили против таких результатов, а потом шумиха вокруг шоу разлетелась по всей стране.

Судить Алсу за накрутку всё ещё рано, ведь достоверных фактов обмана на руках нет. Но сама по себе телевизионная тенденция уже давно сформировалась: дело даже не в накрутках, а в бесконечных скандалах, которые не сходят с экранов нашего телевидения.

Со скандальным шоу «Пусть говорят» уже многие месяцы ведёт непримиримую борьбу актриса Мария Шукшина. В этой схватке принимали участие даже самые обычные люди, которые собрали на сайте Change.org петицию за законодательный запрет программ «Прямой эфир», «Ты не поверишь» и «Пусть говорят». Всем уже порядком надоели эти бесконечные скандалы, споры, копание в личной жизни и непрекращающийся цинизм отечественного телевидения.

Некоторые актёры даже отказываются от любых предложений из-за такой вот ТВ-безнравственности. Ещё в январе о чём-то подобном говорил актёр Леонид Ярмольник.

Если случай с дочкой Алсу не окажется исключением из правила, то будет уже совсем непросто найти что-то честное и доброе среди проектов современного телевидения. Если даже детская передача попадает под «безнравственную тенденцию», то где же тогда вообще искать эту самую нравственность?

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