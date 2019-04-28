Эрнст, Меладзе и Нагиев высказались о скандальных результатах проекта "Голос.Дети"

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в скандальной ситуации вокруг проекта "Голос.Дети", соответствующее заявление распространила пресс-служба телеканала.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить", — подчеркнул Эрнст.



Он отметил, что Первый канал не имеет права воздействовать на голоса, поданные посредством телефонных звонков и SMS-сообщений. "Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень", — подчеркнул Эрнст.



Ранее один из наставников шоу "Голос.Дети" Валерий Меладзе заявил в Instagram, что рассчитывает на пересмотр результатов голосования. "Программа "Голос" прошла, но осадок остался", — написал он.



Ведущий шоу Дмитрий Нагиев сказал РБК, что результаты шоу могут быть аннулированы или пересмотрены, если подтвердится подтасовка.



Напомним, в пятницу победу в шоу "Голос. Дети" одержала Микелла Абрамова, которая является дочерью певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Однако победа Абрамовой на конкурсе вызвала недовольство многих зрителей, которые в комментариях в соцсетях называли итоги шоу несправедливыми. Некоторые предполагали, что результаты были "куплены".

Косвенным подтверждением этому факту стали посты в поддержку Абрамовой с Инстаграм-аккаунтах различных звезд, в том числе — Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Юлии Ковальчук и Наташи Королевой. Сама ​​Алсу предпочла закрыть комментарии в своем Инстаграме.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ