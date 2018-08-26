София Ротару: когда внуки — в радость!

Популярныые звезды эстрады — это не только "звезды", но и самые обыкновенные (хоть и "звездные") родители, и бабушки-дедушки. И, как в разных семьях, по разному складываются и отношения в поколениях, и сами судьбы обласканных, казалось бы, судьбой внучат... Очень хорошо все складывается с внуками у народной любимицы Софии Ротару. Ее внучка пытается покорить модельный бизнес и продолжать учиться в Европе, где и планирует сделать карьеру. 17-летняя девушка носит имя своей звездной бабушки, и видимо оно приносит ей удачу. Недавно София Евдокименко была в поездке по Италии и Франции, пересмотрев все наиболее популярные достопримечательности. Сейчас она уже дома — в Милане.

София младшая обрела популярность в Европе и по мнению многих она вполне может достичь небывалых высот в модельном бизнесе. Фото Софии не раз украшали обложки журналов и она даже получила звание “Лучшая модель” в Киеве на Mercedes Benz Kiev Fashion Prize. Также она часто посещает французские Недели высокой моды, проходящие в Париже и собирается поступать в британский университет. Чтобы добиться поставленных целей Евдокименко учит иностранный. Сняв видео о своём путешествии, она разговаривала исключительно на английском.

А её брат 21-летний Анатолий Евдокименко также имеет разносторонние увлечения. Выучившись в британском колледже он занялся фотографией. Кроме того, ему нравится мода и он создает собственные образы в одежде, при этом черпая вдохновение из любимой музыки.

Сказать, что без поддержки отца и бабушки не обходится — это значит ничего не сказать. Ведь всем известно, что София Михайловна всегда заботится о своих близких. Так, 24 августа у её сына Руслана был день рождения, в честь которого она показала всем его фотографию. Там ему всего 3 года. Пользователи Инстаграм также поздравили сына певицы, добавив, что Руслан очень похож на Леонардо ДиКаприо. Они во всем помогают своим чадам, но деньги это ещё не все, что нужно для достижения цели. Сами внуки звездной бабушки, конечно же, оказались талантливы и способны сами по себе. Пожелаем же им достижения всего, что они наметили.

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