Сыну Меган Маркл и принца Гарри угрожает опасность?..

Скоро принц Гарри и Меган Маркл подпишут документы и официально сложат с себя все королевские полномочия, но пока они обязаны посещать все мероприятия, в которых участвуют члены королевской семьи.

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Одно из них состоится в Вестминстерском аббатстве и приурочено оно ко Дню содружества наций. Некоторые источники утверждают, что королева лично попросила Гарри и Меган присутствовать на празднике. Принц Гарри уже прибыл в Лондон, а Меган прилетит через несколько дней.

Все также ожидали, что они возьмут с собой и сына Арчи, но он останется в Торонто, под присмотром нянь и усиленной охраны, которая за эти несколько праздничных дней, по подсчётам журналистов, обойдётся в 63 тысячи долларов. Поскольку полномочия ещё не сложены, то оплачиваться всё будет из государственной казны.

Такой «неэкономичный» подход вновь возмутил многих налогоплательщиков. Однако в королевской семье считают, что повышенные меры безопасности вполне оправданы, так как, несмотря на то, что большинство людей очень позитивно относятся к британской монархии, есть у неё и ненавистники. Особенно эти граждане недолюбливают Меган Маркл – за её непростой характер и небанальные поступки. Она прекрасно чувствует такое отношение, и опасается, что маленького Арчи могут похитить, чтобы навредить непосредственно ей. Именно поэтому семья тратит немалые деньги на усиленную охрану мальчика.

Также несколько телохранителей всегда сопровождают Гарри и Меган. Например, при перелёте в Лондон в самолёте рядом с принцем были сразу пять телохранителей. Вряд ли Гарри и Меган, которые давно хотели начать жить «обычной жизнью», нравится такой расклад… но пока не уляжется скандал с их выходом из королевской семьи, супругам придётся терпеть повышенное внимание и постоянно заботиться о собственной безопасности.

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