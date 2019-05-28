ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Сын Талькова опозорил фамилию отца пьяной ездой
Анастасия ШИЛОВА   
28 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Осенью 1991 года стало известно о гибели культового певца Игоря Талькова. Его сыну тогда исполнилось только 9 лет, и он очень сильно переживал смерть родителя. С возрастом Игорь решил быть похожим на отца и тоже занялся музыкой. Однако юноша не смог стать таким же известным, даже исполняя отцовские песни. Вместо этого он "прославился", благодаря неоднозначным выходкам.

Сын Талькова опозорил фамилию отца пьяной ездой

Зимой 2018 года Талькова-младшего остановили сотрудники ДПС. Тогда он отказался проходить тест на алкоголь, но и без того было видно, что артист неадекватен, и от него слишком разит спиртным. Ехать на дополнительную экспертизу Тальков тоже отказался и потребовал от инспекторов не трогать его.

Конечно же, правоохранители не могли позволить Игорю продолжать путь в таком состоянии и задержали его, заведя уголовное дело по статье 264 УК РФ. Несмотря на то, что 37-летний артист пытался убедить сотрудников ДПС, что несколько лет не употребляет спиртного, ему грозило тюремное заключение. Следователь установил, что музыкант не первый раз попадает в подобные истории, и уже стал постоянным нарушителем правил дорожного движения.

В итоге суд всё же смягчил наказание, потому что артист не причинил никому вреда во время пьяного “заезда”. Тальков заплатил штраф 200 тысяч рублей, также его лишили водительских прав на 2 года. В суде Игорь признал свою вину, но после рассказал поклонникам, что "только формально, чтобы не тратить время", ведь он уже понимал, какой именно приговор ему вынесут.

Сделает ли артист какие-то выводы из этой истории - неизвестно. Но очевидно, что сын Игоря Талькова выбрал не самый лучший путь к славе. Да и не слишком безопасный, если уж на то пошло...

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 