Сын Талькова опозорил фамилию отца пьяной ездой

Осенью 1991 года стало известно о гибели культового певца Игоря Талькова. Его сыну тогда исполнилось только 9 лет, и он очень сильно переживал смерть родителя. С возрастом Игорь решил быть похожим на отца и тоже занялся музыкой. Однако юноша не смог стать таким же известным, даже исполняя отцовские песни. Вместо этого он "прославился", благодаря неоднозначным выходкам.

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Зимой 2018 года Талькова-младшего остановили сотрудники ДПС. Тогда он отказался проходить тест на алкоголь, но и без того было видно, что артист неадекватен, и от него слишком разит спиртным. Ехать на дополнительную экспертизу Тальков тоже отказался и потребовал от инспекторов не трогать его.



Конечно же, правоохранители не могли позволить Игорю продолжать путь в таком состоянии и задержали его, заведя уголовное дело по статье 264 УК РФ. Несмотря на то, что 37-летний артист пытался убедить сотрудников ДПС, что несколько лет не употребляет спиртного, ему грозило тюремное заключение. Следователь установил, что музыкант не первый раз попадает в подобные истории, и уже стал постоянным нарушителем правил дорожного движения.



В итоге суд всё же смягчил наказание, потому что артист не причинил никому вреда во время пьяного “заезда”. Тальков заплатил штраф 200 тысяч рублей, также его лишили водительских прав на 2 года. В суде Игорь признал свою вину, но после рассказал поклонникам, что "только формально, чтобы не тратить время", ведь он уже понимал, какой именно приговор ему вынесут.



Сделает ли артист какие-то выводы из этой истории - неизвестно. Но очевидно, что сын Игоря Талькова выбрал не самый лучший путь к славе. Да и не слишком безопасный, если уж на то пошло...

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