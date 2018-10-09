"Бог позвал Талькова, чтобы о нем вспоминали как о хорошем артисте"

В начале октября исполнится 27 лет со дня смерти Игоря Талькова. Тайна гибели певца до сих пор не раскрыта. Кто сделал роковой выстрел – директор артиста Валерий Шляфман или возлюбленный Азизы Игорь Малахов? Можно ли было избежать трагедии? Один из самых известных дикторов России Владимир Березин уверен: убийство Игоря произошло не случайно.

– Игорь Тальков – человек, в жизни которого я сыграл определенную роль, – рассказывает Владимир. – В Свердловске впервые снял его песню и показал по телевизору: до этого Талькова никто не видел. Меня потом чуть не выгнали с работы. Но я сделал все, чтобы Тальков появился в эфире Центрального телевидения. После этого Игорь сказал мне: «Володя, ты мой друг, и я всегда в твоем распоряжении. Каждое 4 ноября ты, брат, должен быть на моем дне рождения!» В общем, мы с ним задружились.

После первого эфира на центральном телевидении карьера Талькова резко пошла в гору. Вскоре в его репертуаре появились хиты, которые сделали его большой звездой. Впрочем, такая слава не прошла бесследно.

Владимир Березин // фото: Global Look Press

– Буквально через год мы со Светланой Аннапольской снимали программу, в которую она пригласила выступить Игоря, – продолжает Владимир. – Тогда он уже был страшно популярен и должен был закрывать концерт. Когда Игорь приехал, я понял: он сильно изменился. Не успел Тальков войти, как заявил: «Финала ждать не буду. Я сейчас выступлю и уеду!» Это в нынешних концертах нет ни начала, ни развития, ни конца. А раньше такого не было. Большие звезды всегда выступали в конце. Аннапольская чуть не плачет: «Если Тальков сейчас выступит, ползала зрителей встанет и уйдет! Что делать?» Я ей сказал: «Светлана Ильинична, я Игоря хорошо знаю, сейчас с ним поговорю и попробую решить вопрос!»

Директор Игоря Талькова Валерий Шляфман

Березин прошел в гримерку Талькова. Он был уверен: Игорь обязательно пойдет ему навстречу.

– Я ему сказал: «Игорь, пожалуйста, мы тебя просим со Светланой, останься!» – вспоминает Березин. – Он посмотрел на меня свысока и заявил: «А ты что лезешь не в свое дело? Ты кто такой вообще?» Тогда он для меня умер – раньше, чем потом погиб. К чему я это вам рассказываю? Тогда, в тот злополучный вечер, речь тоже зашла о финале концерта. Азиза, которая на тот момент была суперпопулярна, как Лобода сейчас, попросила его выступить раньше нее. Может быть, Тальков и был не менее любим, чем она, но он забыл на одну минутку, что Азиза – женщина, а он – крутой мэн. Надо было сказать: «Если Азиза хочет, пусть выступает позже!» Мое глубокое мнение: как мужик он не был снисходителен, значит, в той ситуации виноват сам. Великий Валерий Леонтьев никогда не опускается до уровня, когда он будет петь. Никогда! И посмотрите, как изменились времена. Раньше звезды готовы были убивать друг друга, чтобы петь в конце. А сейчас готовы сделать то же самое, лишь бы прийти, сразу же выйти на сцену, выступить под фонограмму и уйти. Где принцип вообще?

Игорь Тальков и Азиза

Березин считает: столь ранний уход Талькову был предначертан свыше. И изменить в этой трагедии ничего было нельзя.

– Бог его позвал, чтобы о нем вспоминали как об очень хорошем артисте, – считает Владимир. – Он дал ему ярко вспыхнуть, но, как порох, горел недолго. Этот путь ему был предназначен. Если бы все поменялось, может быть, мы бы его сейчас жалели.

После трагедии с Тальковым многие деятели шоу-бизнеса отвернулись от Азизы. Березин оказался одним из немногих, кто продолжил с ней общение.

– Я помню момент, когда в концертном зале «Россия» проходил сборный концерт, – продолжает ведущий. – Мы стояли за кулисами, и вдруг появляется Азиза в роскошной шубе, яркая, веселая. Она говорит: «Добрый вечер», и все, кто находился в тот момент в фойе, от нее отвернулись. Все! После той истории Азизу долго не показывали по телевизору. Но я всегда ей говорил: «Азиза, сейчас на телевидении такой уровень, что тебе рядом с ними делать нечего. Если тебя не показывают, ты должна этим гордиться. Зато посмотри, как тепло тебя принимают зрители! Придет время, когда за тобой будут бегать!» Разве я оказался не прав? Вспомните ее триумф на шоу «Ты – суперстар»! А как гениально она себя проявила в «Точь-в-точь»! Другое дело, что она долгие годы находилась в состоянии защиты и несправедливости. Но она сильная женщина и с этим справилась. Зато сейчас с ней взасос целуются все, кто тогда отворачивался в фойе.

По инф. sobesednik.ru

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