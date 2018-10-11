﻿﻿Счастливые люди

Веру Васильевну и Юрия Максимовича Жуковых, сотрудников Фролихинского заказника, на Северном Байкале знают, пожалуй, все. Они вовсе не похожи на типичных работников нацпарков – людей, приближенных к туристическому бизнесу и любящих легкие деньги, иногда даже не совсем чистые. Нет, здесь сразу понимаешь – перед тобой люди другого сорта. Потому что все здесь настоящее – и тайга, и дикие звери, и человеческие отношения.

Им обоим около 60. Он – сварщик, проработавший 15 лет на угольном разрезе, она – лесовод по образованию и призванию, вынужденный провести молодость в городе (рядом с мужем). Когда Вера Васильевна вышла на пенсию, она была инвалидом. Муж вывозил ее на природу, к Байкалу и оба чувствовали – здесь ей лучше. Несмотря на то, что Юрия Максимовича, как первоклассного сварщика, уговаривали еще поработать после выхода на пенсию, он все же решился оставить все и осуществить их общую мечту – отправиться в тайгу.

Вера Васильевна и девушка-волонтер

Однако пробегитесь-ка за Верой Васильевной по горной тропе! Инвалид?! Как же. С восторгом сравниваю ее с горной козочкой. Улыбается в ответ: «А как же!»

– Байкал меня вылечил. Через два года после переезда сюда встретила в городской поликлинике своего терапевта. Она ахнула: «С такими диагнозами и не появляешься!» Я сдала все анализы и оказалось, что здорова. Да я и чувствую себя прекрасно. Потому что работу и жизнь свою люблю. Байкал люблю.

Во время нашего разговора в маленькой летней кухне на кордоне в бухте Аяя, куда мы заглянули только поздороваться, но не смогли отказаться от моментально предложенного чая с медом, Вера Васильевна месит руками тесто. Все вокруг – и широкий тяжелый стол, и занавески из мешковины, и свисающие тут и там украшения из шишек, корешков и перьев – настолько пасторально мило и в то же время как-то по-сибирски брутально, что невольно чувствуешь себя персонажем какого-то литературного произведения, ужасно знакомого, но с ускользающим из памяти названием.

– Жаль, что вам нужно идти, а то угостила бы вас хлебом. Как-то у нас работали волонтеры, так я им каждый день пекла хлеб. Один иностранец выучил фразу на русском «Я люблю твой хлеб» и каждый раз, проходя мимо нашего домика на работу или в свой лагерь, он вставал лицом к дому и кричал ее.

Жуковы сами обустраивают стоянки на берегу, вдоль туристических троп и на озере Фролиха. Да не просто стоянки, а каждая – как отдельное произведение искусства. Начальству понравился их творческих подход – все сделано из природных материалов, со вкусом и любовью – работники получили установку – делать больше, еще больше, делать на продажу. «Да только как же я продавать буду? Для меня это – словно нож в сердце», – вздыхает Вера Васильевна.

А вот что она готова делать с невероятным упорством – так это бороться с браконьерами. Раньше, говорит, никак местные не могли привыкнуть, что с их приездом порядки здесь изменились. Все ходили и рыбу просили продать. Однако потихоньку смирились, поняли, что с Жуковыми такие номера не пройдут. Но однажды стычка все-таки состоялась.

– Приехали сюда какие-то важные начальники. Сидят на стоянке вечером, выпивают. А тут местная лиса Маня прибежала на сладенькое. Маня у нас ужасно любит печенье и конфеты, постоянно подворовывает у туристов. Ну и в этот раз она что-то стащила прямо со стола. Ошалевшие туристы повыхватывали ножи и начали за ней гоняться. Это за лисой-то! Я, конечно, встала на ее защиту, пригрозила, что так здесь нельзя себя вести. Как же они возмущались: «Вы кого защищаете!? Людей или животных?» Конечно, животных! Это ведь вы у них в гостях. В общем, Маню мы тогда отстояли практически с боем. У животных своя психология. Вот, например, вы знали, что бурундуки – суицидники? Оказывается, если медведь раскапывает их кладовые, они находят сучок рогатиной и вешаются на нем. Я не верила, пока сама не увидела эту печальную картину.

– Кстати, о животных... А как же медведи? Вы вдвоем ведь здесь часто. Страшно бывает?

– Видели у меня камушки на перилах крыльца лежат? Это для него, для Миши. Он приходит ночью, начинает шарить лапой. Камни падают на крыльцо и это нас будит. Пока Мишка камнями занимается, можно выглянуть – морда у самого порога – огромная, наглая, хозяин ведь. Строго ему приходится объяснять, что нечего тут искать. Уходит. А недавно был случай, когда медведь вышел прямо на стоянку здесь у воды, прогнал завтракавших туристов и, усевшись за их стол, начал есть. И такое бывает. А один повадился туристов трепать. Пришлось нам вызвать ОМОН. Гнали они его далеко, решили застрелить. Очень жаль мне этого медведя.

Вера Васильевна уже накрыла тесто чистым вафельным полотенцем, вымыла руки и продолжает хлопотать по хозяйству. Мы вдруг спохватываемся – заболтались, впереди же еще часов семь пути по таежной тропе. На мой вопрос о том, сколько сейчас времени, Вера Васильевна разводит руками – судя по солнцу, мол, где-то полдень. Обычных часов у нее нет. «Счастливая я, – говорит, – только навыки утрачиваются – с техникой все тяжелее с каждым годом становится. Впрочем, не так часто она мне и нужна, но вы меня в Фейсбуке можете все-таки добавить».

Вера Васильевна выходит к берегу проводить нас и показать начало тропы, что тянется вдоль восточного берега Байкала к югу. Она беспокойно смотрит на море – вчерашний шторм утих, но волна все еще высокая – а сегодня из бухты вышли байдарочники из Ульяновска. Вера Васильевна очень переживает за ребят и просит нас при встрече передать им привет и убедиться, что все у них хорошо.

Через несколько часов мы выходим на широкую поляну у самого берега. Еще издали слышны голоса – это байдарочники пристали к берегу пообедать. Передаем им привет от Веры Васильевны. Знаем, теперь она и за нас также переживает.

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