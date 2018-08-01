Песенник советского народа

5 августа 1898 года в Москве в семье сапожника-кустаря Ивана Филипповича Лебедева родился сын Василий.

В 1904 году во время русско-японской войны пятилетний Вася следил за военными событиями по карте и перед сном обязательно играл в солдатики, одни из которых были «нашими», другие – японцами.

Когда в России в 1905 году разразилась революция и начались бои в Москве – это стало одним из самых сильных впечатлений детства и для Василия, и для его сверстников. В этот год Василий написал первые стихи.

В 1908 году, когда он учился в третьем классе гимназии, умер отец, учиться стало трудно – нечем было платить за право учения. И всё же Василий окончил гимназию с золотой медалью. Помогла стипендия имени П. Г. Виноградова, которую он получил за успехи в учёбе.

В 1917 году Василий поступил в Московский университет на историко-филологический факультет, но окончить не смог – революция и гражданская война сделали его поэтом-агитатором.

В 1916 году Василий Лебедев начал выступать в гимназическом литературном кружке. Вот одно из стихотворений тех лет:

Или честных людей не осталось в России?

Или нет патриотов, а есть шулера?

Или сгинули честные люди большие?

Или полной разрухи настала пора?

Там – стоят перед ужасом смерти и плена

Сыновья и мужья, женихи и отцы.

Здесь – министры-шпионы готовят измену,

И карман набивают мерзавцы-купцы!

Но я верю: терпенья наполнится чаша

И великого мщенья настанет пора...

Героика того времени, кумачовые повязки красноармейцев, кумачовые банты и флаги подсказали ему литературный псевдоним – Кумач (а весной 1941 года при очередной перемене паспорта он упросил Главное управление милиции вписать псевдоним в документ).

Его работу в газетах тех революционных лет высоко оценили и друзья, и враги. Появились белогвардейские листовки: «Надо уничтожить этого большевистского писаку Кумача!».

С 1921 по 1922 год Лебедев-Кумач был сотрудником газет «Беднота» и «Гудок», заведовал отделом рабочей жизни в «Рабочей газете» и работал в «Крестьянской газете». В 1922 году он принял участие в создании нового приложения к «Рабочей газете» – журнала «Крокодил» и стал одним из наиболее заметных «крокодильцев».

В 1928 году Василий Иванович женился, и его семья переехала в большую квартиру в доме у Белорусского вокзала.

Всенародная известность

25 декабря 1934 года в московском кинотеатре «Ударник» состоялась премьера джаз-комедии «Весёлые ребята». Марш из этого фильма стал символом эпохи и гимном советской молодёжи. Когда в ноябре 1935 года в Москве проходил съезд стахановцев, на нём выступил Сталин. По окончании доклада три тысячи человек запели «Интернационал», а потом прозвучали строки: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт!». Песню подхватывают в президиуме. Так Василий Иванович приобрёл всенародную известность и... потерял своё имя. «Как поётся в нашей народной песне...», – писала «Правда», цитируя строки Кумача.

В период с 1934 по 1937 год Лебедевым-Кумачом было написано более ста песен. Большинство – к кинофильмам «Весёлые ребята», «Волга-Волга», «Богатая невеста», «Если завтра война», «Дума про казака Голоту», «Остров сокровищ», «Вратарь», «Цирк» и «Дети капитана Гранта». Это те, что знают и сегодняшние зрители. Но многие забыты или известны только по названию: «Девушка спешит на свидание», «Однажды летом», «Колыбельная», «Каро», «Богатыри родины», «Митько Лелюк», «Двадцатый май», «Путь корабля», «Граница на замке». Кумач был нарасхват. Очень скоро его коллегам по цеху начало казаться, что эти песни не наполняют, а переполняют радиоэфир. Смертельно больной Ильф записал в записной книжке: «Умирать всё равно будем под музыку Дунаевского и слова Лебедева-Кумача. Не смешно...».

В 1937 году Василия Лебедева-Кумача и его музыкального соратника Исаака Дунаевского наградили орденом Трудового Красного Знамени.

В 1938 году Василия Ивановича избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. За выдающиеся заслуги в области художественной литературы Лебедев-Кумач был награждён орденом «Знак Почёта», а в 1939 году он был принят в ряды ВКП (б).

Боевые награды поэта

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 года начинался освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию. В рядах Красной Армии в западные районы отправились и советские писатели, в том числе и бригадный комиссар Лебедев-Кумач. В конце октября 1939 года Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав СССР, но передышка у страны оказалась короткой – началась война с белофиннами, и Лебедев-Кумач отправился в действующую армию на Балтфлот.

В 1940 году за образцовое выполнение приказов командования в борьбе с белофиннами Лебедев-Кумач был награждён орденом Красной Звезды

В марте 1941 года Василий Иванович стал лауреатом Сталинской премии II степени, а когда началась война, он отдал эти деньги в фонд обороны.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, а уже 24 июня текст песни «Священная война» был опубликован в «Красной звезде» и «Известиях», а вскоре Кумач был объявлен фашистами врагом рейха.

Он ежедневно много писал, очень скоро вышли его первые военные сборники – маленького формата книжечки, которые легко помещались в кармане гимнастёрки. В середине октября 1941 года была объявлена эвакуация Москвы, и Лебедев-Кумач был назначен комендантом поезда, с которым должны ехать писатели.

Вот как вспоминает об этом эпизоде внучка поэта Мария: «Когда семья приехала на вокзал, эшелон был уже заполнен, люди висели на подножках. В тот день выезжал и дипломатический корпус, там жуткое месиво было. Василий Иванович совсем не походил на начальника эшелона. Был несчастный, растерянный. И вдруг, рассказывала мама, взгляд его упал на портрет Сталина, висевший на газетном киоске, и глаза у него стали просто белыми. Он был в пиджаке с орденами. И, обернувшись к портрету, стал срывать с себя эти ордена, заорал: «Что же ты, сволочь усатая, Москву сдаёшь?!» Бабушка, естественно, безумно перепугавшись, кинулась к проходившему мимо военному в форме НКВД: «Помогите, это Лебедев-Кумач, он болен, сошёл с ума!» Другого выхода-то не было... Деда увели в медпункт. И увиделись они с ним только через полгода...»

В 1943 году объявили конкурс, в котором принял участие и Василий Иванович, – стране нужен был новый гимн. Поэты приступили к работе. Авторами нового гимна стали Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан. За образец они взяли «Песню о партии» Александрова и Лебедева-Кумача.

Память

Весь 1946 год Василий Иванович провёл в работе, несмотря на ухудшение самочувствия... В декабре 1948 года он снова оказался в больнице, и там 22 декабря сделал первые наброски автобиографической поэмы:

Как первый цвет, как вешний снег,

Прошла весна моя...

Вот этот лысый человек —

Ужели это я?

Ужели я мальчишка тот,

Что был кудряв и рыж

И голубиный хоровод

Гонял с соседних крыш?..

При жизни Василий Иванович был удостоен множества наград, о нём был снят документальный фильм «Судьба поэта».

20 февраля 1949 года Василия Ивановича не стало. Похоронили его на Новодевичьем кладбище. Многие песни Лебедева-Кумача звучат до сих пор...

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