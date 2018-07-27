Как жить по-японски

Японцы много лет изучают, за счет чего живут так долго. Выводы и рекомендации ученых тут же стараются применять на практике - в стране много программ по удлинению жизни и улучшению ее качества. Японские гериатры приезжали в Москву для обмена опытом и договорились с нашими медиками поделиться своими знаниями. – "Российская газета".

Зарядка на свежем воздухе - это по-нашему, по-японски

"В Японии сейчас поставлена задача на удлинение периода здорового долголетия, чтобы и в преклонном возрасте человек оставался бодрым и активным", - рассказал директор Центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Хидетоши Эндо. "Даже идет дискуссия, чтобы отодвинуть официальный возраст старости с нынешних 65 лет до 75", - отметил эксперт.

Вот некоторые "секреты", о которых рассказал доктор Эндо.

1. Правильная тарелка

"Традиционная японская еда отчасти напоминает средиземноморскую, которая считается самой здоровой в мире", - рассказал японский геронтолог.

В приоритете растительная пища. Овощи и фрукты каждый день. Рыба и морепродукты - тоже ежедневно. Масло в основном растительное. Животный белок - яйца (до четырех в неделю). Мяса японцы едят немного: курица - более привычна, а вот красное мясо, например, знаменитая мраморная говядина, - это скорее для праздничного стола.

Европейцы пьют красное вино. Японцы тоже не отказывают себе в спиртном, но в большинстве пьют очень умеренно. Сахар и сладости - немного, предпочитают коричневый нерафинированный тростниковый сахар. Особенность японской кухни - почти полное отсутствие молочных продуктов. Можно сказать, что японская диета - это средиземноморская минус молоко.

Животных жиров японцы в большинстве почти не едят, хотя на острове Окинава, известном тем, что там много долгожителей, одно из привычных местных блюд - разваренная свинина с костями и кожей. Считается, что коллаген, которого в таком блюде с избытком, позволяет сохранить здоровье суставов и молодость кожи.

Еще специфические японские продукты - это, конечно же, водоросли (в них масса витаминов и микроэлементов), а также продукты из сои, прежде всего соевый сыр тофу и паста мисо. Ее делают из ферментированной сои и риса, сбраживая особым грибком. Растительный белок полезен, но плохо усваивается. Обработка сои ферментацией делает ее белок доступным.

Много блюд готовят на пару и варят, а рыбу часто едят практически сырой. Жареного практически нет. Один из главных принципов: вся еда готовится из свежайших продуктов. Порции маленькие. Способ еды палочками замедляет трапезу. В результате за один прием пищи японец в среднем съедает на 20 проц. меньше европейца. Не случайно здесь в ходу поговорка "наесться на восемь десятых".

2. Отучить от горячей пищи

Много лет среди онкозаболеваний в Японии лидировал рак желудка. Снизить смертность удалось, обязав всех регулярно проходить гастроскопию. Ученые выяснили, что привычка есть очень горячую пищу, пить обжигающие слизистую напитки - это серьезный фактор риска. В стране была организована разъяснительная кампания: людей убеждали, насколько это вредно, всеми доступными способами.

3. Соли - 10 граммов в день

В 70-е годы в стране был высокий уровень заболеваний сердца и сосудов, и руководители здравоохранения всерьез взялись за устранение причин. В целом привычная еда у японцев здоровая. Но был негативный момент: люди ели слишком много соли - 30-40 граммов в день. С возрастом это приводило к гипертонии, инфарктам, инсультам. В стране была проведена "антисолевая" программа, и сейчас среднесуточное потребление соли не превышает 10 граммов. "Результат наглядный: здоровье сосудов у японцев кардинально улучшилось, - констатировал доктор Эндо. - И меня лично удивляет ваша русская традиция: солонка на столе и привычка досаливать все подряд, еще не попробовав".

4. Спецпродукты для пожилых

Одна из рекомендаций японских геронтологов людям старше 75 лет - сохранять в рационе белок. В противном случае человек "высыхает" и теряет силы. Сейчас в Японии разрабатывают очередную национальную программу: по борьбе со старческой слабостью. Здесь разрабатывают особые продукты для пожилых: есть особые "желирующие" компоненты, которые помогают превратить обычные мясо или рыбу в суфле, которое легко есть старикам с проблемами глотания.

5. Движение - жизнь

Этому японцы уделают очень много внимания и сил. "В Японии мода на ходьбу", - отметил доктор Эндо. В почете утренние разминки - в программе "Гимнастика по радио" участвует большинство жителей страны. А для старшего поколения придумано опять же общенациональное движение "Распрями позвоночник" - особая гимнастика, помогающая сохранить гибкость и осанку. "Это важно и для поддержания общего здоровья, и для профилактики падений и травм", - считает японский геронтолог.

6. Быть полезным

Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Хотя болезнь Альцгеймера наступает и здесь, как и во всем остальном стареющем мире. Лекарства от нее пока не изобрели, и главный "удар" по Альцгеймеру - это борьба за здоровье сосудов мозга. "Все, что полезно в целом, что предотвращает развитие диабета и гипертонии, - все это одновременно является и профилактикой старческого слабоумия", - говорит доктор Эндо. Помимо правильной еды, борьбы со стрессами (чему, кстати, способствуют японские привычки стабильности в работе и семейной жизни), физической активности в Японии считают важным сохранять социальную активность и социальные связи (разнообразные клубы по интересам).

Напомним, тема старения и активной старости в России приобрела особенный интерес в связи с планируемой пенсионной реформой. Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Проект скандализируется, вызывает отторжение у большинства граждан.

— до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Проект скандализируется, вызывает отторжение у большинства граждан. По данным Конфедерации труда России, средняя продолжительность жизни мужчин составляет менее 65 лет в более чем 60 регионах России. Представители властей всячески убеждают население в возможности "активного долголетия" - так, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова поделилась мнением, что продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет. Она же недавно заявила, что в России женщина в 55 лет считается «молодой».

Почему так долго

Текст: Константин Волков

В Японии обнародована статистика долголетия. По итогам 2017 года, сообщает газета Asahi, средний срок жизни мужчины составил 81,1 года, женщины - 87,3 года. Но японцы недовольны - мужчины в Швейцарии живут на пять месяцев дольше, а в Гонконге - даже на семь. И женщины в Гонконге уходят из жизни на четыре месяца позже, чем в Японии.

Любовь к горячей ванне - для японцев национальная черта

Как считают сами японцы, многое зависит от еды. Редкий японец способен съесть что-либо, не узнав предварительно, какую пользу принесет организму продукт или напиток. Будь то банальное яблоко или помидор - японец все равно выяснит, сколько надо их съедать в день и в каком виде для того, чтобы польза была максимальной. Например, в небольшом городе Мацумото разработали вакуумные соковыжималки. Прибор нужен, чтобы свежепорезанный, скажем, томат не контактировал с воздухом и меньше окислялся, сохраняя полезные свойства. Стоит такой аппарат порядка 800 долларов, и спрос есть.

В Токио последний месяц ужасная жара, и мой знакомый, ему за шестьдесят, выгуливает на поводке кота в четыре утра - коту тоже нужен свежий воздух для здоровья. На прогулке они встречают семидесятилетнего соседа с таксой. И каждый день хозяева кота и собаки обсуждают, как питаться, чтобы быть здоровым. Отвар собы - гречневой лапши, какие-то бобовые, мандарины со шкурками - рецептов множество, причем чуть ли не каждый год усилиями маркетологов появляется новый продукт, который помогает "от всего".

Сама по себе японская кухня, даже без новшеств, тоже способствует долголетию, считают диетологи. Водоросли, нежирное мясо, рыба, зеленый чай - все хорошо и полезно. При этом, правда, работающие в фирмах японцы совмещают здоровое питание с походами в бары чуть ли не каждый вечер, а некоторых в конце застолья так и просто уносят. Правда, пьют не то чтобы очень много, скорее быстро пьянеют. Но, видимо, японская еда позволяет справиться с последствиями. Плюс, конечно, витамины, биодобавки, гепатопротекторы занимают почетное место в каждой японской аптеке.

Другая японская черта - обязательно проходить диспансеризацию каждый год, благо покрывающая ее страховка есть практически у всех. В результате во многих случаях даже тяжелые заболевания выявляются на ранних стадиях, что сильно повышает шансы на излечение.

Что интересно, при таком подходе врачи предпочитают, если есть возможность, принцип невмешательства. Некоторые даже жалуются, что приходят к доктору с жалобами, а тот ограничивается общими рекомендациями, вроде "потерпите, само пройдет" или "курите поменьше". При этом возможности самолечения сильно ограничены - многие препараты, отнюдь не только сильнодействующие, отпускаются по рецептам.

Еще один фактор, способствующий, как считают врачи, долголетию - любовь к горячей ванне. Практически все японцы перед сном лежат по полчаса в горячей воде. Очень популярен отдых на горячих источниках-онсенах. Благодаря вулканам их очень много по всей стране, а рядом практически везде построены отели, от бюджетных до пятизвездочных, где минеральные горячие ванны с проточной водой установлены прямо на балконе номера. И все они пользуются спросом, хотя цена за номер в дорогом онсен-отеле с красивым видом - 300-500 долларов в сутки.

Не последнее место занимает и активный образ жизни - горные прогулки, занятия гимнастикой на базе восточных единоборств, велосипед.

Плюс к этому размеренная японская жизнь подразумевает, конечно, куда меньше стрессов, чем, скажем, в России - Япония находится едва ли не на первом месте в мире по комфортности проживания. Кстати, распространенное мнение, что Япония лидирует по числу самоубийств, - скорее миф, уровень суицидов там не выше, чем в среднем по миру.

И, наконец, японские власти всерьез занимаются здоровьем своих граждан - создается современная инфраструктура, даются льготы для небольших предприятий, выпускающих товары для ухода за здоровьем, пытаются сократить курение и так далее. Причина тут не только в человеколюбии, но и в том, что население стареет, ухаживать за стариками все дороже для бюджета, а здоровый пенсионер обходится дешевле больного.

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