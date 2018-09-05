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Назван секрет старейшей супружеской пары планеты: терпение!
По инф. ont.by   
05 Сентября 2018 г.
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Японцы Масао Мацумото, которому 108 лет, и его жена Мияко Мацумото (ей 100 лет) сыграли свадьбу ещё в 1937 году, и недавно их признали самыми старыми из ныне живущих супружеских пар на планете по совокупному возрасту, сообщают информагентства.

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По словам Мияко, секрет их долгой семейной жизни – это терпение.

Япония известна своими долгожителями и теперь может гордиться новым рекордом. Общий возраст супругов Мацумото – 208 лет, 80 лет они состоят в браке. Они попали в Книгу рекордов Гиннесcа.

Мияко расплакалась, когда ей и её мужу вручали сертификат, признавшись, что эта награда досталась им в основном благодаря её терпению. Супруги живут в доме престарелых. Свидетельство о рекорде им вручили прямо там. Поздравить их пришли родственники и друзья.

Оба они родились в префектуре Оита. Масао и Мияко познакомил их общий друг. У них пятеро дочерей и 13 внуков.

По инф. ont.by

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