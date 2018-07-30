"Не железная, а стальная!"

Гонки на джипах по бездорожью за традиционный для Белгорода кубок мэра в этот раз привлекли внимание отнюдь не сложностью трассы или мастерством спортсменов. Зрители пришли посмотреть на штурмана одной из машин - Марию Денисовну Колтакову. 96-летняя участница Курской битвы поставила рекорд России, став самым зрелым участником джип-триала. – "Российская газета".
За плечами Марии Колтаковой прыжки с парашютом, дайвинг, полеты на аэростате и на дельтаплане. Фото: Игорь Клиш
Эта дисциплина автоспорта не так проста, как кажется. Пройти трассу с крутыми поворотами и массой препятствий сможет не каждый. Здесь же спортсменам предложили проехать по насыпному мелу - субстанции зыбкой и коварной: колесо может просесть в любой момент.
Мария Денисовна к машине шла решительно: утверждает, что почти не волнуется, но ждет острых ощущений. Зрители переживают: выдержать крутые виражи бабушке в 96 лет - это подвиг.
Старт дан, машину бросает из стороны в сторону, а бойкая бабушка вспоминает свои впечатления от подвигов. Она прыгала с парашютом, поднималась на аэростате, занималась дайвингом и летала на дельтаплане.
- Вот на дельтаплане хотелось выше и выше, а инструктор не позволил, - с досадой говорит она.
Страха не было в ее душе и в Крыму, когда первый раз прыгнула с парашютом, в полете, глядя на изгиб бухты около горы Клементьева, только повторяла восхищенно: "Какая красота!". Теперь же в шаткой "Ниве", рисковавшей перевернуться на виражах или застрять в сыпучем меловом песке, она не успела оглянуться - трасса закончилась. Результат экипажа со штурманом Колтаковой - 2 минуты 41 секунда. Зрители же с замиранием сердца ждали, когда же бабушка выйдет из машины.
- И это все? - не скрывая разочарования, произнесла ветеран. - Мало! Ну, потрясло машину немножко, да и все, - поделилась она впечатлениями.
- Этот заезд посвящаю участникам Курской битвы, городу Белгороду и всем моим девчонкам фронтовым, которые остались на поле сражения, - говорит ветеран. - Как бы трудно ни было, мы победили.
Штурман внедорожника призналась, что ожидала более длинной дороги и совсем неожиданно делится воспоминаниями:
- В 1942 году нас посадили в товарные вагоны и повезли, - говорит она, глядя куда-то вдаль. - А мы тогда запели песню "Прощай, любимый город". Но это была не боль расставания, нет. Это было огромное желание защитить то, что нам дорого.
Те, кто знает Марию Денисовну, уверены: вот это стремление было присуще ей всегда. Потому она и вынесла с поля боя сотни раненых, выжила там, где погибали другие, а теперь учит молодых не унывать и бороться, собственным примером показывая: возраст ничего не значит.
- Я востребована, - говорит она. - Приглашают в школы, я иду и занимаюсь патриотическим воспитанием. Дома не застанете.
К слову, это десятый рекорд "железной бабушки" - именно так ее называют окружающие.
- Я железная? - удивляется. - Я стальная!
И все же, как призналась Мария Денисовна - этот рекорд завершающий. И причина тому - не ее самочувствие или нежелание продолжать экстремальные эксперименты. Просто родные и близкие очень переживают: вот она и дала слово - больше никакого экстрима. А ее слово - закон.
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