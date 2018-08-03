Как приручить дракона, или Свекровь приехала

Говорят, что изначально Бог создавал свекровьдля помощи молодым хозяйкам. Но знаете, сколько невесток нервно вздрагивают, услышав от мужа: «К нам мама погостить собирается»? О том, как пережить сложный визит, рассказывает практикующий психолог Анна Белецкая Tele.ru.
Проблема первая: неоправданные ожидания
У каждой свекрови и невестки свои представления о том, какими должны быть их отношения. Обе ждут друг от друга определенного поведения — согласно семейным ролям. Но 100-процентное совпадение между людьми разных поколений и разного жизненного опыта невозможно! Всегда найдутся нестыковки между ожиданиями и реальностью. Именно из-за этой разницы и возникают основные конфликты.
Что делать: напоминайте себе, что другие люди не обязаны соответствовать вашим ожиданиям. Постарайтесь увидеть и узнать реального человека, со всеми особенностями его характера. Не нужно с лупой искать у другого недостатки и светить на них фонариком. Наверняка у вашей свекрови есть свои достоинства, которые и могут стать основой благополучных отношений.
Проблема вторая: нарушение личных границ
Ну что сказать, бывает. Если свекровь дает много советов и слишком настойчиво проявляет инициативу там, где ее не просили, в отношениях нарастает напряжение. Кроме того, появляется резко ощутимое желание защититься.
Что делать: создавать понятные правила. Как бы вам этого ни хотелось, свекровь не сможет сама догадаться, где проходят ваши границы, куда можно, а куда нельзя на вашей территории. Главная задача — расставить своеобразные сигнальные флажки. Хотите, чтобы свекровь вела себя корректно? Дайте внятную, выверенную инструкцию — не ждите, что она во всем разберется сама. Например, вы имеете право обозначить удобные для вас часы для визитов ее гостей или объяснить, какое именно время вы готовы потратить на показ ей достопримечательностей или совместный шопинг.
Проблема третья: соперничество
Тема женской конкуренции вечная. Многие свекрови и невестки годами ведут борьбу в номинациях «самая умелая хозяйка в доме», «кто лучше заботится об этом мужчине», «кто внимательнее относится к детям».
Что делать: как только вы поймали себя на том, что пытаетесь соперничать с мамой мужа, вспомните радостный крик героини фильма «Белое солнце пустыни»: «Господин назначил меня любимой женой!» И улыбнитесь. Не тратьте силы, доказывая, что вы главнее/важнее/лучше. Зачем? У каждой из вас есть свое место и своя роль. Вы не замените мужу родившую и воспитавшую его мать. Она не заменит вас — любимую женщину и мать его детей. Вы обе занимаете главные места в жизни одного мужчины, каждая на своем уровне.
Проблема четвертая: бескомпромиссность
Ситуаций может быть множество. Например, свекровь упорно забывает класть вещи на отведенные им места, по собственному усмотрению переставляет посуду на кухонных полках, переглаживает белье, штопает предназначенную на выброс одежду. И стряпать берется почему-то именно тогда, когда вы корпите над приготовлением ужина. Мелочи? Возможно. Но именно они становятся причиной конфликтов на бытовой почве. Две хозяйки в одном доме — серьезная проблема, которая вызывает взаимное раздражение и провоцирует напряжение с обеих сторон.
Что делать: доброжелательно поговорите со свекровью за чашкой чая и предложите ей дипломатический контракт. Признайте ее заслуги как хозяйки. Подчеркните, что вы благодарны ей за все, что она делает. И напомните, что каждая из вас имеет право на свой стиль ведения хозяйства. Предложите свекрови вместе составить правила, которые помогут каждой из вас чувствовать себя комфортнее. Ищите компромисс! До тех пор пока вы делите одну кухню, без него не обойтись.
Универсальные советы невесткам
1. Относитесь к свекрови с уважением и благодарностью — тогда вы можете рассчитывать на такое же отношение к себе.
2. Ищите точки соприкосновения, фокусируйтесь на том, что вас объединяет, а не разъединяет.
3. Узнайте свою настоящую свекровь, учитесь общаться с конкретным человеком, а не со своими представлениями о нем.
4. Избавьтесь от иллюзии, что можете переделать свекровь. Она такая, какая есть. Но в ваших силах найти подходящий вам обеим способ коммуникации.
5. Помните, что в отношениях участвуют двое. И качество этих отношений наполовину зависит от вашего личного вклада.
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