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Отпустить его на волю!
Христианская притча   
11 Октября 2018 г.
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nikolaj1

Один старец говорил, что люди всегда стараются оправдать свои поступки. А самооправдание — великий грех. Для примера он рассказывал такой случай:

Приехал раз в острог государь Николай Павлович да и стал спрашивать арестантов, за что каждый из них сидит в остроге. Все оправдывали себя и говорили, что посажены в острог безвинно напрасно.

Подошёл Государь ещё к одному из них и спросил:

— А ты за что тут?

И получил ответ:

— За великие мои грехи и острога для меня мало.

Тогда Государь обернулся к сопровождавшим его чиновникам и сказал:

— Отпустить его сейчас на волю.

Источник: pritchi.ru

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