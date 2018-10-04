Уроки мудрости от 92 летней старушки, живущей в доме для престарелых

Потрясающая история и уроки мудрости от 92 летней старушки. То что говорит, эта женщина, просто поражает!
Не высокого роста и довольно хрупкого телосложения Дона Мария Джило в свои 92 года совсем не подходит по среднестатистическое представление «старухи». Несмотря на свой весьма преклонный возраст, она всегда элегантна и ухожена. Каждое ее утро начинается с нанесения скромного макияжа, при этом препятствием не становится даже ее слабое зрение. Даже в утренние часы сложно увидеть ее непричесанной и одетой кое-как.
Сегодняшний день ознаменовался для нее переездом в дом для престарелых. Не так давно она потеряла мужа, вместе с которым прожила 70 лет, и осталась совершенно одна.
Для того чтобы увидеть свое новое пристанище ей пришлось ожидать долгих два часа. Однако появившегося сотрудника из обслуживающего персонала она встретила с милой улыбкой. Пока встречающий провожал ее до лифта, она слушала его рассказ о своем новом жилище, окружающей обстановке и даже о цвете штор в ее маленькой комнатке.
— Как же я люблю эти занавески, — сказала она с такой искренностью, что казалось большего счастья, чем все происходящее вокруг она и представить себе не могла.
— Но позвольте, Дона Мария Джило, — откликнулся служащий, — мы же еще не пришли и Вы ничего не видели.
— О, я Вас уверяю, это ни имеет абсолютно никакого значения, — ответила она, — мы сами создаем свое счастье. Не важно, как будет выглядеть моя комната, я просто уже решила, что люблю ее. Все в нашей жизни зависит от того чего мы ожидаем и как готовим свои ожидания. Я обожаю мир вокруг и жизнь свою, и все, что меня окружает. С такими мыслями я просыпаюсь каждое утро.
— Все зависит от нашего мировосприятия, — спокойно продолжила она, — можно проснуться утром и продолжать лежать в кровати, жалуясь на больные части тела, которые отказываются правильно функционировать. А можно проснуться с чувством благодарности к своему телу и тем его частям, которые продолжают работать.
— Такое разве возможно?
— Научиться управлять своими эмоциями не так уж сложно, научиться этому может каждый. Лично мне потребовалось около года для «обучения», но зато теперь я сама выбираю свое настроение, я могу выбирать направление своих мыслей и управлять своими чувствами.
Немного погодя, она продолжила:
— Каждый новый день для меня как долгожданный подарок. Как только мои глаза открываются, я радуюсь наступлению нового утра. Вместе с солнечными лучами приходят и все счастливые моменты, которые когда-либо случались в моей жизни. Лишь от нашей памяти зависит какой будет наша старость. Никогда не поздно сохранить в своей памяти немного счастья и радости. Я до сих пор продолжаю радоваться жизни независимо от обстоятельств и по возможности стараюсь не осложнять ее плохими мыслями и ожиданиями. И таким образом счастливым может быть каждый, для этого нужно лишь немного постараться…
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