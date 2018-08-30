Встреча в тайге. Пожилой автостопщик – о свободе и поиске себя

Мы подобрали его на глухом участке дороги где-то в районе перевала Даван то ли в Бурятии, то ли в Иркутской области (где-то на границе двух регионов). Если едешь по настоящей тайге, встречая даже медведей, без страха выходящих на то, что именуется здесь дорогой, остановка по взмаху руки неизвестно откуда взявшегося у обочины человека – дело рефлекторное. Уже усаживая его в машину разглядели – пожилой мужчина, одетый очень скромно, но загорелый и со смеющимся взглядом, озорной улыбкой и какой-то даже юношеской живой речью.
Все знают негласное правило: автостопщик платит за проезд языком – байками, подробным рассказом о себе и ответами на все-все вопросы изумленного (а иногда и невозмутимого) водителя. Вадим, а имя его мы узнали лишь в конце краткой встречи, когда я, буквально погнавшись за ним с блокнотом, бросилась жадно записать хоть какие-то детали нашего знакомства, не любит ездить по большим трассам, его манит север, тайга, глухомань.
– Куда же вы сейчас едете?
– Куда-нибудь за Таксимо, я еще не решил.
Вадиму – 62, родом он из Рязани, но проводит в родном городе только зимы, подрабатывая мастером по ремонту электроники. «А вот лето – мое», – говорит путешественник с таким смаком, что воображение слушателя невольно рисует картины удивительных приключений, сотен закатов и рассветов, посиделок у костра и невыносимой свободы, захватывающей дух.
За час-полтора он успевает рассказать о каких-то неведомых маршрутах, о посвящении в духовный сан в одном из дацанов (буддистский храм - прим. авт), о поисках истины и путешествиях на Север.
– Нас всех учат, как жить, учиться, заводить семью. Но никто не учит, чем занять себя, после того, как дети выросли, – говорит Вадим, будто оправдывая свои ежегодные скитания.
– А как же медведи? Не страшно?
– Я бы предпочел скорее держаться подальше от людей, они страшные звери. С медведями у нас разговор простой. Поставил я недавно палатку, пометил по-звериному территорию вокруг и лег спать. Вдруг слышу под утро – шуршит рядом. Выглянул – а там морда. Посмотрел он на меня, увидел, что я без оружия, кругом обошел – территорию переметил: я, мол, здесь хозяин. Да и пошел себе дальше. А было бы у меня оружие и какие-то намерения – не уйти мне. Мы просто сосуществуем рядом, не мешая друг другу.
Кстати, о пенсии у него тоже свое мнение – ему ее хватает, больше и не надо, а вот повышать пенсионный возраст он бы не стал – отнимают у людей время для поиска себя. А если человек не найдет себя, то как же ему стать счастливым?
– А вообще причина всех наших побед и поражений – только в нас самих, – говорит Вадим, хитро подмигивая.
...Очень скоро нам приходится расстаться: наш маршрут ведет в сторону от основной трассы – к горячим источникам под Северобайкальском, а вот Вадиму дальше – куда-то на север... Куда — он и сам не знает. Знает, что у него есть теплые берцы, запас крупы дня на три, да спальник – значит, до холодов он может быть еще свободен. Люди помогут – подкормят, подвезут, здесь ведь они лучше и добрее, чем на шумных курортах и больших автострадах.
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