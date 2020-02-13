Садальский напомнил Канделаки, кому она обязана своей известностью и карьерой

Популярный актёр Станислав Садальский, помимо работы в кино и театре, известен ещё и как критик звёзд шоу-бизнеса. На этот раз досталось Тине Канделаки.

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Всё началось с того, что она в программе "Судьба человека" сделала заявление, что всего в своей жизни добилась самостоятельно, благодаря своему труду. На следующий день Садальский в микроблоге озвучил свою версию "карьерного роста" Тины. По его словам, своей популярностью она обязана именно ему, так как он в начале 90-х ввёл никому неизвестную девушку из Тбилиси в общество и помог обзавестись полезными знакомствами.



Также Садальский рассказал, как посоветовал Канделаки хорошего ритора, чтобы сгладить акцент и поставить правильную речь. Он же познакомил её с Олегом Марусевым, который впервые привёл Тину на телевидение в программу "Времечко". Дальше она познакомилась с Новодворской, которая консультировала её по всем вопросам. А продюсер шоу "Детали" Наталья Билан придумала и воплотила для Тины образ "интеллектуалки".



Когда Канделаки вышла замуж на Андрея Кондрахина, уже супруг стал вкладывать в её развитие просто огромные деньги. В том числе, он оплачивал её эфиры на ТВ. Однако в итоге всё закончилось разводом и разрывом всех отношений. Когда у Андрея возникли проблемы в бизнесе, все старались его поддержать. Все кроме бывшей жены.



Станислав Садальский считает, что сейчас Канделаки пытается предстать в образе сильной и независимой женщины, и для этого она просто "стирает" из биографии компрометирующие её факты. Также он отметил, что когда-то считал её своим другом, а сейчас практически не общается с телеведущей.



Многие, кто смотрел передачу, согласились с мнением Садальского и отметили, что Тина Канделаки выглядела в программе не совсем искренней. Сама телеведущая эту ситуацию пока комментировать не спешит.

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